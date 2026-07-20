Влад Яма з США двома словами відреагував на удар РФ по Україні

Український хореограф Влад Яма, який після початку повномасштабного вторгнення виїхав до США, відреагував на один з наймасштабніших російських ударів по Києву. Артист опублікував у Instagram Stories відео з наслідками атаки, де обмежився двома словами.

Влад Яма. Фото з відкритих джерел

Влад Яма поширив відео, де видно руйнування після російського ракетного удару по столиці. До відео він додав короткий напис.

"Щирі співчуття!", — йдеться в дописі Ями.

Фраза була розміщена у нижньому правому куті сториз, де її майже повністю перекривають елементи інтерфейсу Instagram. Через це користувачі не одразу могли помітили текст. Жодних додаткових коментарів щодо обстрілу Києва чи власної оцінки подій хореограф не залишив.

Влад Яма відреагував на масований удар РФ по Києву

Це вже не перший випадок, коли Влад Яма реагує на російські атаки короткими фразами. Після масованого удару по Києву в ніч на 2 червня він також опублікував відео наслідків обстрілу, супроводивши його словами: "Й*б*на русня". Як і цього разу, напис був розміщений у нижній частині екрана, через що частково перекривався елементами соцмережі.

Після виїзду з України у перший день повномасштабної війни Влад Яма проживає у Маямі. Там він займається танцювальною діяльністю, працює діджеєм та бере участь у розважальних заходах.

Нагадаємо, у ніч на 19 липня Росія завдала одного з найпотужніших балістичних ударів по Києву за час повномасштабної війни. За попередніми даними, окупанти застосували понад 40 ракет різних типів, зокрема балістичні ракети "Іскандер-М", "Циркон" та С-400.