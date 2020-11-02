Влад Яма признался, почему так долго не решался показывать сына публике

Совсем недавно украинский хореограф решился на серьезный шаг: впервые показать общественности своего маленького сына. Так, он взял Леона с собой на съемки развлекательного шоу "Маскарад".

Влад Яма с семьей. Фото: newsyou

И после того, как поклонники засыпали мальчика комплиментами, Влад наконец решил признаться, почему так долго оттягивал этот момент.

"Мы этот момент оттягивали как могли и хочу подчеркнуть, что это не мое решение, а наше общее с Лилианой и Леоном. Он уже маленький мужчина и он тоже должен принимать какие-то важные решения относительно своей жизни. Поэтому мы у него спросили и он согласился", — поделился танцор в своем интервью для программы "Светская жизнь".

Также Яма рассказал, каким было первое впечатление сына после съемок. Оказалось, что сначала Леон сильно стеснялся, но потом ему стало интересно, что же будет происходить. Тем не менее, пока что он не видит себя звездой украинского шоу-бизнеса. Среди увлечений мальчика есть плаванье, футбол, а также бокс.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Влад Яма впервые показал лицо сына. Он со своей женой довольно долгий период времени скрывали своего первенца Леона от общественности. Наконец-то родители решили, что пришло время для его первого публичного выхода в свет, поэтому мальчик принял участие в развлекательном шоу "Маскарад" на канале 1+1.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!