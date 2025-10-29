Внезапно скончался видный военный дирижер Ансамбля ВСУ: что произошло

Рубрики
В среду, 29 октября, на 65-м году жизни скончался художественный руководитель и главный дирижер Заслуженного академического ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины Дмитрий Антонюк. Ему было 64 года.
О смерти художника сообщили на официальной странице Ансамбля ВСУ в Facebook. В сообщении отмечается, что Дмитрий Жанович всегда творил от души, а коллектив выразил искренние соболезнования его семье.
Память о Дмитрии Антонюке почтила главный режиссер фестиваля "Шлягер года" Анжела Норбоева. На своей странице в Facebook она опубликовала фотографию дирижера и поделилась воспоминаниями об их сотрудничестве.
Народный артист Украины Петр Мага также сообщил о смерти Дмитрия Антонюка на своей странице в Facebook, написав коротко: "Жанович, как?" — и добавил фото дирижера, сделанное на одном из концертов.
В комментариях к этому сообщению украинский музыкант Игорь Коцюбинский рассказал, как именно произошла трагедия: "Умер за пультом дирижера", — отметил он.
