Внезапно скончался видный военный дирижер Ансамбля ВСУ: что произошло

В среду, 29 октября, на 65-м году жизни скончался художественный руководитель и главный дирижер Заслуженного академического ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины Дмитрий Антонюк. Ему было 64 года.

Дмитрий Антонюк (фото из открытых источников)

О смерти художника сообщили на официальной странице Ансамбля ВСУ в Facebook. В сообщении отмечается, что Дмитрий Жанович всегда творил от души, а коллектив выразил искренние соболезнования его семье.

"Сегодня ушел из жизни Дмитрий Жанович Антонюк — выдающийся военный дирижер, Заслуженный деятель искусств Украины, который 25 лет был художественным руководителем и главным дирижером Заслуженного академического ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины. Он посвятил свою жизнь музыке, воспитал не одно поколение музыкантов арене", — говорится в сообщении.

Память о Дмитрии Антонюке почтила главный режиссер фестиваля "Шлягер года" Анжела Норбоева. На своей странице в Facebook она опубликовала фотографию дирижера и поделилась воспоминаниями об их сотрудничестве.

"Дмитрий Жанович. Димочка, как же так? Сколько всего хорошего, музыкального мы с тобой вместе сделали. Сколько артистов мира увлекались тобой как дирижером и твоим коллективом, которым ты жил, который с тобой стал таким крутым. Светлая и добрая память тебе, моя дорогая дружка", — моя дорогая дружка.

Народный артист Украины Петр Мага также сообщил о смерти Дмитрия Антонюка на своей странице в Facebook, написав коротко: "Жанович, как?" — и добавил фото дирижера, сделанное на одном из концертов.

В комментариях к этому сообщению украинский музыкант Игорь Коцюбинский рассказал, как именно произошла трагедия: "Умер за пультом дирижера", — отметил он.

