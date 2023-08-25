Внезапно умер известный украинский актер: стало известно, что произошло

Ушел из жизни известный в нашей стране актер Юрий Потапенко. Он работал в труппе Молодого театра и в целом посвятил сцене 32 года своей жизни. Актеру исполнилось 58 лет, сообщение о его внезапной потере огорчило его коллег.

Юрий Потапенко (фото из открытых источников)

"Еще две недели назад в разговоре Юрий пожаловался на боль в сердце, а сегодня его не стало. В это трудно поверить, трудно принять. Юрий Потапенко посвятил Молодому 32 года своей жизни. Играл в спектаклях "Гагарин и Барселона", "Очарованный", "Момент", "Осенний блюз", "Саломея", "Сватовство на Гончаровке" Снимался в 56 кинопроектах, среди которых "Тарас Шевченко. Завещание", "Кайдашева семья", "На линии жизни". Зрители ценили талант актера и умение перевоплощаться в совершенно разные образы, а коллеги будут помнить Юрия как искреннего друга, готового всегда прийти на помощь в трудный момент", — сообщается на странице Молодого театра в социальных сетях.

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Еще обнародовали одно из последних видео с артистом, где он читает стихи. В коллективе Молодого театра отмечают, что в словах, которые актер декламировал, есть что-то пророческое.

Сообщения о смерти коллеги еще подтверждает известная актриса Тамара Яценко. Она рассказала, что у Юрия Потапенко без отца остались члены его семьи.

"Дорогие друзья, вчера произошло очень большое горе, ушел в тот мир актер Молодого театра Юрий Потапенко. У него остались жена Ирина и сын", — рассказала актриса.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что умер российский артист, выступавший против аннексии Крыма . В Москве на 82-м году жизни скончался народный артист России Игорь Ясулович. Об этом заявили в ГИТИСе, где он в течение многих лет преподавал на факультете музыкального театра.