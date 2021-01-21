Внучка Ротару показала возлюбленного: что о нем известно

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Любовь Блажко
Внучка Софии Ротару, модель и певица Соня Евдокименко на своей странице в социальных сетях опубликовала серию романтических снимков со своим молодым человеком. На фото влюбленные выглядят счастливыми и довольными жизнью.
Соня Евдокименко. Фото: viva.ua
Известно, что возлюбленным Сони стал миллионер из списка американского Forbes – Денис Жаданов.
19-летняя знаменитость разместила фото в своем Instagram, написав, что все, что им нужно – только любовь.
Кроме того, известно, что на данный момент пара отдыхает в Майами. Именно там юная звезда строит свою карьеру модели, а у ее парня там свой бизнес. Добавим, что сам Денис из Одессы.
Что еще известно о Денисе Жаданове:
• Денису Жаданову – 31, он является вице-президентом по маркетингу компании Readdle. С 2007 года эта компания начала активно сотрудничать с Apple, поскольку они занимаются разработкой программного обеспечения.
• До 20 лет Денис учился и жил в Украине, а затем поступил в Астонский университет в Великобритании. Там будущий миллионер начал изучать бизнес менеджмент в Стэндфордском университете в США.
• В рейтинг Forbes Денис Жаданов попал в 2018 году, в список "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет" – 30 Under 30 Europe.
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