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Внучка Ротару показала возлюбленного: что о нем известно

На снимках Соня и Денис искренне улыбаются и обнимаются

сегодня, 16:45
Автор:

Любовь Блажко

Внучка Софии Ротару, модель и певица Соня Евдокименко на своей странице в социальных сетях опубликовала серию романтических снимков со своим молодым человеком. На фото влюбленные выглядят счастливыми и довольными жизнью. 

Внучка Ротару показала возлюбленного: что о нем известно

Соня Евдокименко. Фото: viva.ua

Известно, что возлюбленным Сони стал миллионер из списка американского Forbes – Денис Жаданов. 

19-летняя знаменитость разместила фото в своем Instagram, написав, что все, что им нужно – только любовь. 

"Все что нам нужно – это любовь" – написала девушка. 

Кроме того, известно, что на данный момент пара отдыхает в Майами. Именно там юная звезда строит свою карьеру модели, а у ее парня там свой бизнес. Добавим, что сам Денис из Одессы. 

Что еще известно о Денисе Жаданове:

Денису Жаданову – 31, он является вице-президентом по маркетингу компании Readdle. С 2007 года эта компания начала активно сотрудничать с Apple, поскольку они занимаются разработкой программного обеспечения. 

До 20 лет Денис учился и жил в Украине, а затем поступил в Астонский университет в Великобритании. Там будущий миллионер начал изучать бизнес менеджмент в Стэндфордском университете в США. 

В рейтинг Forbes Денис Жаданов попал в 2018 году, в список "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет" – 30 Under 30 Europe. 

Как сообщало издание "Комментарии", София Ротару поразила молодостью и красотой. Украинская певица София Ротару, которой этим летом исполнилось уже 73 года, не перестает приятно радовать своих фанатом вечной красотой и всегда ухоженным и свежим внешним видом. Так, ее сын Руслан Евдокименко на своей странице в социальных сетях опубликовал снимок со звездной мамой, который собрал множество приятных комментариев и комплиментов от пользователей. 


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Источник: https://www.instagram.com/p/CKTJmaFBLTZ/
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