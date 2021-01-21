Внучка Ротару показала возлюбленного: что о нем известно

Внучка Софии Ротару, модель и певица Соня Евдокименко на своей странице в социальных сетях опубликовала серию романтических снимков со своим молодым человеком. На фото влюбленные выглядят счастливыми и довольными жизнью.

Соня Евдокименко. Фото: viva.ua

Известно, что возлюбленным Сони стал миллионер из списка американского Forbes – Денис Жаданов.

19-летняя знаменитость разместила фото в своем Instagram, написав, что все, что им нужно – только любовь.

"Все что нам нужно – это любовь" – написала девушка.

Кроме того, известно, что на данный момент пара отдыхает в Майами. Именно там юная звезда строит свою карьеру модели, а у ее парня там свой бизнес. Добавим, что сам Денис из Одессы.

Что еще известно о Денисе Жаданове:

• Денису Жаданову – 31, он является вице-президентом по маркетингу компании Readdle. С 2007 года эта компания начала активно сотрудничать с Apple, поскольку они занимаются разработкой программного обеспечения.

• До 20 лет Денис учился и жил в Украине, а затем поступил в Астонский университет в Великобритании. Там будущий миллионер начал изучать бизнес менеджмент в Стэндфордском университете в США.

• В рейтинг Forbes Денис Жаданов попал в 2018 году, в список "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет" – 30 Under 30 Europe.

Как сообщало издание "Комментарии", София Ротару поразила молодостью и красотой. Украинская певица София Ротару, которой этим летом исполнилось уже 73 года, не перестает приятно радовать своих фанатом вечной красотой и всегда ухоженным и свежим внешним видом. Так, ее сын Руслан Евдокименко на своей странице в социальных сетях опубликовал снимок со звездной мамой, который собрал множество приятных комментариев и комплиментов от пользователей.

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