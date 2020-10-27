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Внучка Ротару закрутила роман с бизнесменом из рейтинга Forbes

Соня Евдокименко показала, как гуляет с возлюбленным

сегодня, 14:50
Автор:

Светлана Шкурупий

Известная модель Соня Евдокименко, внучка эстрадной певицы Софии Ротару, сейчас живет и работает в Нью-Йорке. Недавно на своей странице в Instafram она показала своего нового парня, которым оказался украинец Денис Жаданов.

Внучка Ротару закрутила роман с бизнесменом из рейтинга Forbes

Соня Евдокименко

Модель в своих Instagram-Stories показала свою прогулку в парке с возлюбленным, который нежно ее обнимал. Пара выглядела счастливой и наслаждалась теплой погодой. Соня скрыла имя своего нового бойфренда, но вскоре стало известно, что это вице-президент по маркетингу в компании Readdle, которая занимается разработкой мобильных приложений. В 2018 году Денис Жаданов попал в список американского рейтинга Forbes.


Напомним, что в 2019 году внучка Софии Ротару встречалась с французским предпринимателем Марко Дюменилем. Они часто путешествовали и выкладывали общие фотографии в социальную сеть. Девушка даже познакомила экс-бойфренда со своей семьей.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда сериала "Игры престолов" Эмилия Кларк была замечена в компании своего коллеги по съемочной площадке Мэтта Смита.


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