Внук Пугачевой после развода закрутил новый роман: что известно



Старший внук российской певицы Аллы Пугачевой, публично осуждающей террористическую агрессию РФ против Украины, певец Никита Пресняков невольно дал понять, что находится в романтических отношениях. На это обратили внимание его подписчики после одного из видео в Instagram.

Никита Пресняков (фото из открытых источников)

Артист прилетел в Испанию с гастрольным туром и решил записать ролик в гостиничном номере. В кадр случайно попала женская сумка, что сразу натолкнуло фанатов на мысль: после развода Пресняков уже не один. В соцсетях начали активно обсуждать, кому может принадлежать аксессуар. Сначала пользователи предположили, что сумка принадлежит девушке по имени Ирина, с которой певец, вероятно, проживал в номере, однако впоследствии появились новые подробности.

При возвращении в США Никита решил поделиться историей о назойливой соседке в самолете. Рядом с ним сидела девушка по имени Лилиана, и между ними во время перелета возник шутливый спор. Пресняков пытался отгородиться от нее шторкой, но пассажирка не разрешила этого сделать. После этого певец начал иронично критиковать бортпроводников, которые, по его словам, были недостаточно вежливыми. Впоследствии он отдельно объяснил подписчикам, что видео носило исключительно юмористический характер, чтобы его не заподозрили в звездной болезни или снобизме.

Ранее Пресняков-младший уже демонстрировал, как видит свою идеальную избранницу. С помощью искусственного интеллекта был создан образ молодой рыжеволосой девушки с тонкими чертами лица. Сам певец согласился, что нейросеть достаточно точно отразила его предпочтения.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский певец Никита Пресняков , который публично не высказался по поводу полномасштабной агрессии РФ против Украины, вынужден покрывать расходы на жизнь в США за счет заложенной недвижимости в России.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на знакомые семьи. По их словам, Пресняков-младший взял банковский кредит под залог квартиры в Москве, ранее получил в подарок от своей бабушки.



Отмечается, что из-за невыплат по кредиту с сентября 2018 года на квартиру наложено обременение. В настоящее время жилье находится в залоге в банке, поэтому Пресняков не может ни продать его, ни совершать какие-либо другие юридические операции с подаренной недвижимостью.