Онук Пугачової після розлучення закрутив новий роман: що відомо



Старший онук російської співачки Алли Пугачової, яка публічно засуджує терористичну агресію РФ проти України, співак Нікіта Пресняков мимоволі дав зрозуміти, що нині перебуває у романтичних стосунках. На це звернули увагу його підписники після одного з відео в Instagram.

Нікіта Пресняков (фото з відкритих джерел)

Артист прилетів до Іспанії з гастрольним туром і вирішив записати ролик у готельному номері. У кадр випадково потрапила жіноча сумка, що одразу наштовхнуло фанатів на думку: після розлучення Пресняков уже не сам. У соцмережах почали активно обговорювати, кому може належати аксесуар. Спершу користувачі припустили, що сумка належить дівчині на ім’я Ірина, з якою співак, імовірно, проживав у номері, однак згодом з’явилися нові подробиці.

Під час повернення до США Нікіта вирішив поділитися історією про настирливу сусідку в літаку. Поруч із ним сиділа дівчина на ім’я Ліліана, і між ними під час перельоту виникла жартівлива суперечка. Пресняков намагався відгородитися від неї шторкою, але пасажирка не дозволила цього зробити. Після цього співак почав іронічно критикувати бортпровідників, які, за його словами, були недостатньо ввічливими. Згодом він окремо пояснив підписникам, що відео мало виключно гумористичний характер, аби його не запідозрили у зірковій хворобі чи снобізмі.

Раніше Пресняков-молодший уже демонстрував, якою бачить свою ідеальну обраницю. За допомогою штучного інтелекту було створено образ молодої рудоволосої дівчини з тонкими рисами обличчя. Сам співак погодився, що нейромережа досить точно відобразила його вподобання.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський співак Микита Пресняков, який публічно не висловився щодо повномасштабної агресії РФ проти України, змушений покривати витрати на життя в США за рахунок закладеної нерухомості в Росії.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на знайомих родини. За їхніми словами, Пресняков-молодший узяв банківський кредит під заставу квартири в Москві, яку раніше отримав у подарунок від своєї бабусі.



Зазначається, що через невиплати за кредитом з вересня 2018 року на квартиру накладено обтяження. Наразі житло перебуває в заставі у банку, тож Пресняков не може ані продати його, ані здійснювати будь-які інші юридичні операції з подарованою нерухомістю.