Во дворе ведущего 1+1 посреди ночи загорелась машина: что об этом известно

Украинский ведущий Богдан Юсипчук, который недавно организовал себе ненастоящую свадьбу ради популярности и пиара, заявил, что в его дворе загорелась машина. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Богдан Юсипчук (фото из открытых источников)

По словам Юсипчука, чрезвычайный инцидент произошел в ночь, на четверг, 29 июля. Ведущий за окнами своей квартиры, услышав странный звук, решил узнать, что происходит на улице. Он признался, что был шокирован, когда увидел, что у дома, где он проживает, пылает авто. Мужчина даже у себя дома почувствовал запах горелой машины.

Богдан Юсипчук сообщил, что спасатели и пожарные сработали очень оперативно, быстро прибыли на место чрезвычайной ситуации. Он признался, что уже начал волноваться, не взорвется ли авто, которое пылает. Ведь, если бы произошел взрыв, могли бы вспыхнуть и другие машины, которые были припаркованы рядом.

В своем блоге ведущий не рассказал, почему загорелась машина.

Известно, что после сообщения о фейковой свадьбе Юсипчука, стремительно вырос интерес к нему и его блогу в социальной сети. Ведущий не скрывает, что невероятно рад этому.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало своих читателей о том, что финалистка Холостяка Юля "Зайка" Бельченко вышла замуж за телеведущего 1 января. Бельченко показала фото со свадьбы. Однако, некоторые из фолловеров предполагают, что свадьба была не настоящей, а это были съемки какого-то проекта или промо кампании.

Юля позирует в очаровательном белом платье с красивым лифом, вышитым бисером. Ее образ завершает высокая элегантная прическа и фата. "Зайка" нежно прижимается к своему жениху, одетому в тоталблек лук.





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