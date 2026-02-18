Война между Ротару и Пугачевой: появились новые подробности

Известный украинский композитор Александр Злотник высказался о певице Софии Ротаре , которая долгое время жила и работала в России, однако после начала полномасштабной войны в 2022 году поддержала Украину.

Алла Пугачева и София Ротару (фото из открытых источников)

В интервью журналисту Дмитрий Гордон композитор отметил, что Ротару пользовалась большой популярностью по всей территории бывшего Советского Союза.

"София Михайловна – выдающаяся певица. Однозначно. Вот она, пожалуй, из всех украинских певиц твердо стояла на всей территории Советского Союза. Ее любили", – сказал Александр.

Также долгое время распространялись слухи о возможном противостоянии между Ротару и российской певицей Алла Пугачева .

"Но это люди говорили. Там войны никакой не было", – поделился композитор.

Кроме того, он отметил, что считает Софью Михайловну выдающейся артисткой.

"Больше ничего не могу сказать. Мы дружили. Это гордость Украины, как бы то ни было", — добавил Злотник.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Алла Пугачева , которая после террористического вторжения РФ поддержала Украину, намерена снова вернуться к концертной деятельности. По информации российских СМИ, артистка планирует первые выступления уже летом.

До наступления лета Примадонна не собирается заниматься работой, ведь уделяет время семье. В то же время она планирует постепенно восстанавливать сценическую активность. Речь идет не о больших сольных концертах, а о возможных выступлениях на закрытых частных мероприятиях.

Несмотря на ранее распространённые слухи, Пугачева не собирается возвращаться в Россию и не планирует выступать там с концертами. Певица готова работать исключительно с частными заказчиками в Европе.

