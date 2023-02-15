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Война подарила любовь: что рассекретила Могилевская

Именно во время войны Могилевская получила неожиданный подарок – любимого

сегодня, 22:20
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Автор:

Лиля Воробьева

Вчера, в День святого Валентина, украинская звезда Наталья Могилевская гостила на телемарафоне "Единые Новости". Отвечая на вопросы ведущих, исполнительница впервые призналась, как зовут ее избранника.

Война подарила любовь: что рассекретила Могилевская

"Я буду отмечать День Валентина. Свою новую песню "Любила" я посвятила всем влюбленным во время войны, и я одна из них. Мое сердце открылось невероятной любви, очень красивой, и его зовут Валентин! Поэтому у нас двойной праздник!" – улыбаясь, рассказывала звезда.


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При этом Могилевская, отвечая на вопросы, говорила, что долго была одинокой. И во время войны она получила неожиданный подарок – любимого. Также к празднику влюбленных певица сделала хороший подарок всем своим поклонникам премьеру — хита 2000-х "Любила", который звезда перевела на украинский.

"Эта песня была презентована слушателям еще в 2008 году. Сегодня я решила, что хочу дать ей продолжение. Для кого-то это совсем новая песня. Я ее перевела для спектакля "Дочки". Потому что этот спектакль переполнен любовью, желанием стать мамой. Мне хотелось, чтобы эта песня пелась в финале спектакля. Там очень красивые слова…Тот перевод я сделала за 15 минут самостоятельно", — резюмировала Наталья Могилевская.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Наталья Могилевская рассказала, чем занимается на карантине . Певица поделилась с поклонниками подробностями распорядка дня и личной жизни. нет той обычной суеты, из-за которой присутствует ежедневный стресс, поэтому решила написать и поделиться своим расписанием. Вы можете сделать свой день очень положительным, интересным и все будет хорошо!", — написала Наталья Могилевская.



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