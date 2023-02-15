Война подарила любовь: что рассекретила Могилевская

Вчера, в День святого Валентина, украинская звезда Наталья Могилевская гостила на телемарафоне "Единые Новости". Отвечая на вопросы ведущих, исполнительница впервые призналась, как зовут ее избранника.

"Я буду отмечать День Валентина. Свою новую песню "Любила" я посвятила всем влюбленным во время войны, и я одна из них. Мое сердце открылось невероятной любви, очень красивой, и его зовут Валентин! Поэтому у нас двойной праздник!" – улыбаясь, рассказывала звезда.

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При этом Могилевская, отвечая на вопросы, говорила, что долго была одинокой. И во время войны она получила неожиданный подарок – любимого. Также к празднику влюбленных певица сделала хороший подарок всем своим поклонникам премьеру — хита 2000-х "Любила", который звезда перевела на украинский.

"Эта песня была презентована слушателям еще в 2008 году. Сегодня я решила, что хочу дать ей продолжение. Для кого-то это совсем новая песня. Я ее перевела для спектакля "Дочки". Потому что этот спектакль переполнен любовью, желанием стать мамой. Мне хотелось, чтобы эта песня пелась в финале спектакля. Там очень красивые слова…Тот перевод я сделала за 15 минут самостоятельно", — резюмировала Наталья Могилевская.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Наталья Могилевская рассказала, чем занимается на карантине . Певица поделилась с поклонниками подробностями распорядка дня и личной жизни. нет той обычной суеты, из-за которой присутствует ежедневный стресс, поэтому решила написать и поделиться своим расписанием. Вы можете сделать свой день очень положительным, интересным и все будет хорошо!", — написала Наталья Могилевская.