Война забрала голос сцены: погиб солист культовых украинских групп и боец ВСУ

Украина потеряла еще одного защитника и талантливого художника. От полученных ранений во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, музыкант и солист известных групп "Тайна Третьей Планеты" и "Дом Грибоедова" Николай Дзяк. О его смерти сообщил коллектив Днепровского государственного медицинского университета.

Погиб музыкант и военнослужащий Николай Дзяк – фронт оборвал жизнь солиста «Тайны третьей планеты»

Лейтенант медицинской службы ВСУ Николай Дзяк защищал Украину на одном из самых горячих направлений фронта. Во время выполнения боевой задачи он получил тяжелое ранение. В течение трех недель днепровские врачи, коллеги, родные и друзья боролись за его жизнь, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Музыкант скончался, не дожив несколько недель до своего 41-летия.

Николай Дзяк родился 7 февраля 1985 года. Его жизнь была тесно связана с медициной и музыкой. В 2002-2008 годах он учился в Днепровской медицинской академии по специальности "Медико-профилактическое дело", параллельно проходил обучение на военной кафедре и получил звание младшего лейтенанта медицинской службы запаса.

После завершения аспирантуры Николай начал преподавательскую деятельность – работал на кафедре гигиены и экологии, передавая знания студентам. В то же время, он не покидал творчество. Музыка стала еще одним способом говорить с миром – честно, глубоко, без компромиссов.

С 2008 по 2015 год Николай Дзяк был участником инди-поп-рок-группы "Тайна Третьей Планеты", которая стала знаковой для альтернативной украинской сцены. С 2011 года он был солистом группы "Дом Грибоедова", где его голос и тексты стали узнаваемы для слушателей в разных городах Украины.

С началом полномасштабного вторжения России Николай без сомнений присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины. Он покинул сцену, аудиторию и студию, чтобы стать на защиту государства. Его история еще одно напоминание о том, какой ценой Украина платит за свободу, и сколько талантливых, живых, настоящих людей забрала эта война.

