Війна забрала голос сцени: загинув соліст культових українських гуртів і боєць ЗСУ

Україна втратила ще одного захисника і талановитого митця. Від отриманих поранень під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець Збройних Сил України, музикант і соліст відомих гуртів "Таємниця Третьої Планети" та "Будинок Грибоєдова" Микола Дзяк. Про його смерть повідомив колектив Дніпровського державного медичного університету.

Загинув музикант і військовослужбовець Микола Дзяк — фронт обірвав життя соліста «Таємниці третьої планети»

Лейтенант медичної служби ЗСУ Микола Дзяк боронив Україну на одному з найгарячіших напрямків фронту. Під час виконання бойового завдання він отримав тяжке поранення. Протягом трьох тижнів дніпровські лікарі, колеги, рідні та друзі боролися за його життя, однак травми виявилися несумісними з життям. Музикант помер, не доживши кілька тижнів до свого 41-річчя.

Микола Дзяк народився 7 лютого 1985 року. Його життя було тісно пов’язане з медициною та музикою. У 2002–2008 роках він навчався у Дніпровській медичній академії за спеціальністю "Медико-профілактична справа", паралельно проходив навчання на військовій кафедрі та отримав звання молодшого лейтенанта медичної служби запасу.

Після завершення аспірантури Микола розпочав викладацьку діяльність — працював на кафедрі гігієни та екології, передаючи знання студентам. Водночас він не залишав творчість. Музика стала ще одним способом говорити зі світом — чесно, глибоко, без компромісів.

З 2008 по 2015 рік Микола Дзяк був учасником інді-поп-рок-гурту "Таємниця Третьої Планети", який став знаковим для альтернативної української сцени. З 2011 року він був солістом гурту "Будинок Грибоєдова", де його голос і тексти стали впізнаваними для слухачів у різних містах України.

Із початком повномасштабного вторгнення Росії Микола без вагань приєднався до лав Збройних Сил України. Він залишив сцену, аудиторії та студії, щоб стати на захист держави. Його історія — ще одне нагадування про те, якою ціною Україна платить за свободу, і скільки талановитих, живих, справжніх людей забрала ця війна.

Читайте також в "Коментарях", що померла народна артистка України Тамара Плашенко.