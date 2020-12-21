Возлюбленная Роналду снялась в нижнем белье на фоне елки

26-летняя Джорджина Родригес взбудоражила сеть откровенными снимками, на которых позирует в одном нижнем белье.

Джорджина Родригес в нижнем белье (фото из открытых источников)

Возлюбленная португальского футболиста на своей странице в Instagram в очередной раз похвасталась своей роскошной фигурой. Джорджина показала кадри, на которых лежит на красивом белом диване, на фоне светящейся новогодней елки, но все внимание сосредоточено на ней, ведь красотка позирует в красном сексуальном боди. Такой наряд идеально подчеркнул ее грудь и стройные ноги. Волосы знаменитость собрала в пучок, а взгляд отвела в сторону.

В своей публикации, которая уже набрала более 2,3 млн лайков, возлюбленная Роналду написала: "Любовь к себе – начало вечной истории любви".

Поклонники звезды были в восторге от столь откровенных кадров и засыпали ее комплиментами: "Потрясающе", "Как красиво", "Роналду сказочно повезло", "Джио, как всегда, замечательна", — прокомментировали фолловеры.

Криштиану Роналду также не смог удержаться и оставил возлюбленной комментарий с тремя красными сердечками.

Известно, что португальский футболист и испанская модель Джорджина Родригес встречаются с 2017 года и воспитывают общую дочь Алану и еще троих детей Роналду (двое появились на свет благодаря услуге суррогатного материнства, а первый сын футболиста родился от женщины, имя которой он не называет).

Напомним, в сентябре 2020 года появилась информация, что знаменитый футболист Криштиану Роналду сделал своей возлюбленной Джорджине Родригес предложение руки и сердца.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в начале 2020 года Instagram Роналду собрал рекордное количество подписчиков.

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