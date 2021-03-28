Впервые за 23 года: украинская артистка остригла волосы

Весна — пора расцвета и обновлений, поэтому многие знаменитости решились на кардинальные перемены во внешности. Среди них и 30-летняя украинская артистка Регина Тодоренко.

Регина Тодоренко (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала короткий ролик, на котором самостоятельно отрезает свои длинные красивые локоны. Оказалось, что девушка во время поездки в Дубай решила преобразиться, поэтому отправилась в местный салон.

В своей публикации Регина Тодоренко рассказала, что расставаться с волосами для нее действительно подвиг, ведь она всю жизнь их берегла, а последний раз кардинально меняла стрижку в 7-летнем возрасте.

"Состригла все ненужное! И теперь я свободна. Не поверите, но последний раз я кардинально менялась 23 года назад!" — рассказала телеведущая.

Артистка отметила, что в 7 лет ей сделали каре и это была вынужденная мера, поскольку у нее завелись вши. Потом Регина очень берегла свои волосы и даже плакала, когда ей приходилось постригать кончики. Но в Дубае она твердо решила, что пришло время перемен. Результатом своего перевоплощения ведущая пообещала поделиться со временем и отметила, что такой ее еще никто не видел.

Публикация Регины за сутки собрала более 2 млн просмотров. Многие поклонники поддержали ее решение: "Стрижка волос энергетически очень хорошо влияет на перемены в жизни, пересмотр ценностей", "Перемены к лучшему", "Ждём в новом образе", "Значит это нужно тебе, пусть будет во благо", "Класс!!! Перемены к лучшему", — отметили фолловеры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко рассказала о своей неизлечимой болезн и.

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