logo
Русский Українська

BTC/USD

56231.28

ETH/USD

1714.88

LTC/USD

185.41

USD/UAH

28.10

EUR/UAH

33.15

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Впервые за 23 года: украинская артистка остригла волосы
commentss НОВОСТИ Все новости

Впервые за 23 года: украинская артистка остригла волосы

Артистка самостоятельно отрезала себе волосы

сегодня, 13:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Весна — пора расцвета и обновлений, поэтому многие знаменитости решились на кардинальные перемены во внешности. Среди них и 30-летняя украинская артистка Регина Тодоренко.

Впервые за 23 года: украинская артистка остригла волосы

Регина Тодоренко (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала короткий ролик, на котором самостоятельно отрезает свои длинные красивые локоны. Оказалось, что девушка во время поездки в Дубай решила преобразиться, поэтому отправилась в местный салон.

В своей публикации Регина Тодоренко рассказала, что расставаться с волосами для нее действительно подвиг, ведь она всю жизнь их берегла, а последний раз кардинально меняла стрижку в 7-летнем возрасте. 

"Состригла все ненужное! И теперь я свободна. Не поверите, но последний раз я кардинально менялась 23 года назад!" — рассказала телеведущая.

Артистка отметила, что в 7 лет ей сделали каре и это была вынужденная мера, поскольку у нее завелись вши. Потом Регина очень берегла свои волосы и даже плакала, когда ей приходилось постригать кончики. Но в Дубае она твердо решила, что пришло время перемен. Результатом своего перевоплощения ведущая пообещала поделиться со временем и отметила, что такой ее еще никто не видел.

Публикация Регины за сутки собрала более 2 млн просмотров. Многие поклонники поддержали ее решение: "Стрижка волос энергетически очень хорошо влияет на перемены в жизни, пересмотр ценностей", "Перемены к лучшему", "Ждём в новом образе", "Значит это нужно тебе, пусть будет во благо", "Класс!!! Перемены к лучшему", — отметили фолловеры.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинская певица и телеведущая Регина Тодоренко рассказала о своей неизлечимой болезни.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ