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Елизавета Черных
Популярная певица и телеведущая Регина Тодоренко поделилась с фанатами печальным известием. В своем Instagram она рассказала, что медики обнаружили у нее неизлечимую болезнь под названием "витилиго". Артистка продемонстрировала белое пятно у себя на ноге, а также сообщила, что ей в это место будут колоть плазму, передает ТСН.
У телеведущей Регины Тодоренко обнаружили неизлечимую болезнь - фото из открытых источников
Напомним, что ранее Регина Тодоренко была госпитализирована в больницу на Бали. На курорт Тодоренко приехала вместе с семьей, чтобы отдохнуть. Оказалось, что Регина травмировала ногу катаясь на серфе. Риф под серфом был очень острый и ранил девушку. Медикам пришлось разрезать девушке палец, так как внутри остался кусочек коралла. Регина рассказала в сторис, что сильную боль она почувствовала только через 2 часа после удара.
Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что в январе популярный исполнитель и музыкант Сергей Бабкин заявил, что на некоторое время покидает социальные сети из-за того, что у него диагностировали редкое заболевание глаз, которое встречает один раз на миллион. Артист перенес две операции в Австрии. Музыкант также поделился стоимостью лечения — по его словам, за все медицинские манипуляции и хирургические вмешательства он заплатит 15 000 евро.
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