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У телеведущей Регины Тодоренко обнаружили неизлечимую болезнь

Артистка отметила, что у всех великих людей была такая болезнь

сегодня, 14:12
Автор:

Елизавета Черных

Популярная певица и телеведущая Регина Тодоренко поделилась с фанатами печальным известием. В своем Instagram она рассказала, что медики обнаружили у нее неизлечимую болезнь под названием "витилиго". Артистка продемонстрировала белое пятно у себя на ноге, а также сообщила, что ей в это место будут колоть плазму, передает ТСН. 

У телеведущей Регины Тодоренко обнаружили неизлечимую болезнь

У телеведущей Регины Тодоренко обнаружили неизлечимую болезнь - фото из открытых источников

"У меня есть какая-то неизлечимая болезнь. Неизлечимая, но я стараюсь ее устранить. Вот тут у меня белое пятно. Мы будем сюда вкалывать плазму. Надеюсь, что мне это поможет. Или я буду известная как модель, у которой тоже витилиго. Ведь у многих великих людей была эта болезнь. Даже у Майкла Джексона", — сказала Регина Тодоренко. 

У телеведущей Регины Тодоренко обнаружили неизлечимую болезнь - фото 2

Напомним, что ранее Регина Тодоренко была госпитализирована в больницу на Бали. На курорт Тодоренко приехала вместе с семьей, чтобы отдохнуть. Оказалось, что Регина травмировала ногу катаясь на серфе. Риф под серфом был очень острый и ранил девушку. Медикам пришлось разрезать девушке палец, так как внутри остался кусочек коралла. Регина рассказала в сторис, что сильную боль она почувствовала только через 2 часа после удара.

Ранее интернет-издание "Комментарии" рассказывало, что в январе популярный исполнитель и музыкант Сергей Бабкин заявил, что на некоторое время покидает социальные сети из-за того, что у него диагностировали редкое заболевание глаз, которое встречает один раз на миллион. Артист перенес две операции в Австрии. Музыкант также поделился стоимостью лечения — по его словам, за все медицинские манипуляции и хирургические вмешательства он заплатит 15 000 евро. 






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Источник: https://tsn.ua/ru/glamur/u-reginy-todorenko-nashli-neizlechimuyu-bolezn-1745983.html
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