Популярная певица и телеведущая Регина Тодоренко поделилась с фанатами печальным известием. В своем Instagram она рассказала, что медики обнаружили у нее неизлечимую болезнь под названием "витилиго". Артистка продемонстрировала белое пятно у себя на ноге, а также сообщила, что ей в это место будут колоть плазму, передает ТСН.

У телеведущей Регины Тодоренко обнаружили неизлечимую болезнь - фото из открытых источников

"У меня есть какая-то неизлечимая болезнь. Неизлечимая, но я стараюсь ее устранить. Вот тут у меня белое пятно. Мы будем сюда вкалывать плазму. Надеюсь, что мне это поможет. Или я буду известная как модель, у которой тоже витилиго. Ведь у многих великих людей была эта болезнь. Даже у Майкла Джексона", — сказала Регина Тодоренко.

Напомним, что ранее Регина Тодоренко была госпитализирована в больницу на Бали. На курорт Тодоренко приехала вместе с семьей, чтобы отдохнуть. Оказалось, что Регина травмировала ногу катаясь на серфе. Риф под серфом был очень острый и ранил девушку. Медикам пришлось разрезать девушке палец, так как внутри остался кусочек коралла. Регина рассказала в сторис, что сильную боль она почувствовала только через 2 часа после удара.



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