Впервые за три года неизлечимо больная Селин Дион появилась на публике (ФОТО)

Еще зимой 2022 года канадская певица Селин Дион сообщила, что у нее диагностировали редкое неврологическое расстройство, поражающее лишь одного жителя миллиона — синдром ригидности или "синдром скованного человека", характеризующийся общей скованностью мышц.

Селин Дион (фото из открытых источников)

Певица призналась, что редкий синдром повлиял на ее обычную жизнь — бывают моменты, когда Селин не может передвигаться сама, и на ее творчество, потому что недуг не позволяет петь так, как она делала это раньше. Лекарства от болезни Дион не имеет, она принимает только симптоматическое лечение.

По причине неврологического расстройства певица уже более трех лет не появляется на людях. Дион активно общается с пользователями в социальных сетях, однако новые фотографии не обнародует – выставляет снимки из своих многочисленных фото- и видеоархивов.

Однако недавно она порадовала своих поклонников, певица выставила фотографии , как она выглядит теперь: звезда обнародовала фото с сыновьями из Лас-Вегаса, там они вместе посетили хоккейный матч. После окончания игры канадская певица, 22-летний Рене-Шарль и 13-летние Эдди Нельсон общались со спортсменами.

На этих фотографиях Селин смотрится очень бодро. Она с радостью улыбается на камеру и искренне рада быть со своими детьми.





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