Врач, причастный к смерти Мэттью Перри, получил приговор

В Лос-Анджелесе осудили врача, незаконно поставлявшего кетамин Мэттью Перри перед его смертью.

4 декабря 2025, 08:33
Врача из Лос-Анджелеса, незаконно поставлявшего кетамин актеру Мэттью Перри, приговорили к тюремному заключению. 44-летний медик Сальвадор Пласенсия признал свою вину в продаже наркотического вещества в течение месяца, предшествовавшего смерти звезды сериала "Друзья". Суд приговорил его к 30 месяцам лишения свободы.

Врач, причастный к смерти Мэттью Перри, получил приговор

Мэттью Перри. Фото из открытых источников

Мэттью Перри, много лет боровшийся с зависимостью и проблемами психического здоровья, проходил легальные процедуры терапии кетамином. После того как его официальный врач отказался увеличивать дозировку, актер обратился к Сальвадору Пласенсии, который согласился продавать ему препарат нелегально, несмотря на знание о зависимости пациента.

Согласно материалам дела, Пласенсия лично признал, что снабжал актера препаратом, а в одном из сообщений назвал Перри "идиотом", намекая, что тот является легкой добычей для финансовой наживы.

"Вы и другие помогли мистеру Перри на пути к такому концу, продолжая подпитывать его зависимость от кетамина. Вы воспользовались зависимостью мистера Перри ради собственной выгоды", — сказала судья оглашая приговор.

Пласенсия стал первым из пяти обвиняемых по делу, признавшим свою вину и получившим наказание. Приговоры другим фигурантам объявят в ближайшие месяцы.

Мэттью Перри был найден мертвым в октябре 2023 года в своем доме в Лос-Анджелесе. Судебно-медицинский эксперт установил, что причиной стала передозировка кетамином.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что еще одна звезда сериала "Друзья" ушла из жизни.

Также "Комментарии" писали, что актеры из сериала "Друзья" отреагировали на смерть Мэттью Перри.



Источник: https://www.theguardian.com/us-news/2025/dec/03/matthew-perry-doctor-sentenced
