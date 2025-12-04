Лікар, який був причетний до смерті Меттью Перрі, отримав вирок

Лікаря з Лос-Анджелеса, який незаконно постачав кетамін актору Меттью Перрі, засудили до тюремного ув’язнення. 44-річний медик Сальвадор Пласенсія визнав свою провину у продажі наркотичної речовини протягом місяця, що передував смерті зірки серіалу "Друзі". Суд присудив йому 30 місяців позбавлення волі.

Меттью Перрі. Фото з відкритих джерел

Меттью Перрі, який багато років боровся із залежністю та проблемами психічного здоров’я, проходив легальні процедури терапії кетаміном. Після того як його офіційний лікар відмовився збільшувати дозування, актор звернувся до Сальвадора Пласенсії, який погодився продавати йому препарат нелегально, попри знання про залежність пацієнта.

Згідно з матеріалами справи, Пласенсія особисто визнав, що постачав актору препарат, а в одному з повідомлень назвав Перрі "ідіотом", натякаючи, що той є легкою здобиччю для фінансової наживи.

"Ви та інші допомогли містеру Перрі на шляху до такого кінця, продовжуючи підживлювати його залежність від кетаміну. Ви скористалися залежністю містера Перрі заради власної вигоди", — сказала суддя оголошуючи вирок.

Пласенсія став першим із п’ятьох обвинувачених у справі, хто визнав свою провину та отримав покарання. Вироки іншим фігурантам оголосять протягом найближчих місяців.

Меттью Перрі був знайдений мертвим у жовтні 2023 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Судово-медичний експерт встановив, що причиною стала передозування кетаміном.

