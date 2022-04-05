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"Все классно": Дантес впервые прокомментировал разрыв с Дорофеевой

Владимир Дантес впервые прокомментировал новость о разводе с Надеждой Дорофеевой и признался, в каких они сейчас отношениях

5 апреля 2022, 02:25
Автор:

Светлана Шкурупий
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Одна из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса — Надежда Дорофеева и Владимир Дантес решили разойтись и сообщили об этом на своих страницах в Instagram, не объясняя поклонникам причин такого решения. В стриме "Комендантский час" артист Владимир Дантес впервые высказался по поводу развода с певицей.

"Все классно": Дантес впервые прокомментировал разрыв с Дорофеевой

Развод Дантеса и Дорофеевой (фото из открытых источников)

Исполнитель признался, что они с Надеждой приняли это решение еще до начала полномасштабного вторжения России, но ждали подходящего момента. Потом началась война и бывшие возлюбленные решили отложить публичное объявление поклонникам, но и держать это в тайне долго также не видели смысла.

Дантес отметил, что у них все нормально и они поддерживают хорошие отношения, потому что остались близкими друзьями. Артист отметил, чтобы в памяти сохранить хорошие воспоминания и благодарность друг к другу, людям нужно просто вовремя расстаться.

По словам исполнителя, разрыв с Дорофеевой он переживает совершенно нормально, отметив, что круто, что все так произошло.

"Когда это экологически, тогда жизнь нормально, все классно и надо идти дальше", — добавил Владимир Дантес.

Напомним, что певица Надежда Дорофеева и Владимир Дантес были вместе 10 лет, 6 из которых прожили в браке.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что развод Надежды Дорофеевой и Владимира Дантеса стал для всех большой неожиданностью. Их звездные друзья, а именно Алексей Дурнев и Алексей Завгородний ("Позитив") поделились своим мнение, что могло послужить причиной такого решения знаменитостей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=emmvboxm-Zo&ab_channel=%D0%9B%D0%AC%D0%92%D0%AB%D0%9D%D0%90%D0%94%D0%96%D0%98%D0%9F%D0%95
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