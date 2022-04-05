"Все классно": Дантес впервые прокомментировал разрыв с Дорофеевой

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Светлана Шкурупий
Одна
из самых красивых пар украинского шоу-бизнеса — Надежда Дорофеева и Владимир
Дантес решили разойтись и сообщили об этом на своих страницах в Instagram, не объясняя поклонникам причин
такого решения. В стриме "Комендантский час" артист Владимир Дантес
впервые высказался по поводу развода с певицей.
Развод Дантеса и Дорофеевой (фото из открытых источников)
Исполнитель
признался, что они с Надеждой приняли это решение еще до начала
полномасштабного вторжения России, но ждали подходящего момента. Потом началась
война и бывшие возлюбленные решили отложить публичное объявление поклонникам,
но и держать это в тайне долго также не видели смысла.
Дантес
отметил, что у них все нормально и они поддерживают хорошие отношения, потому
что остались близкими друзьями. Артист отметил, чтобы в памяти сохранить
хорошие воспоминания и благодарность друг к другу, людям нужно просто вовремя
расстаться.
По
словам исполнителя, разрыв с Дорофеевой он переживает совершенно нормально,
отметив, что круто, что все так произошло.
"Когда
это экологически, тогда жизнь нормально, все классно и надо идти дальше",
— добавил Владимир Дантес.
Напомним,
что певица Надежда Дорофеева и Владимир Дантес были вместе 10 лет, 6 из которых
прожили в браке.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что развод Надежды Дорофеевой и
Владимира Дантеса стал для всех большой неожиданностью. Их звездные друзья, а
именно Алексей Дурнев и Алексей Завгородний ("Позитив") поделились своим мнение, что могло послужить причиной такого решения знаменитостей.
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