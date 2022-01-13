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После 16 совместных лет: звезда "Аквамена" разводится с женой

Известный актер Джейсон Момоа официально заявил, что разводится со своей супругой после 16 лет совместной жизни

сегодня, 14:30
Автор:

Светлана Шкурупий
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Еще одна звездная пара объявила о разводе. Актер Джейсон Момоа шокировал поклонников новостью, что расстается со своей супругой Лизой Боне после 16 лет совместной жизни. Об этом звезда "Аквамена" сообщил на своей странице в Instagram.

После 16 совместных лет: звезда "Аквамена" разводится с женой

Джейсон Момоа / Фото: Legion-Media

42-летний Джейсон Момоа заявил, что их семью не обошел "ветер перемен" и они освобождают друг друга, но при этом сохраняют любовь, хотя развиваться она теперь будет в другом направлении. Однако их преданность детям остается непоколебимой. 

Его супруга Лиза Боне также сделала заявление о разрыве с возлюбленным на своей странице в социальной сети.

Отметим, что звезда "Аквамена" Джейсон Момоа познакомился с Лизой в 2005 году через общих друзей. И 12-летняя разница в возрасте не помешала им долгое время сохранять любовь и развивать свои отношения. Под венец знаменитости пошли только в 2017-м году, сейчас они воспитывают двоих детей: 14-летнюю Лолу и 13-летнего Накоа-Вольфа. От предыдущего брака у 54-летней Лизы Боне есть взрослая дочь — Зои Кравец.

Напомним, что не у всех с первого раза получается встретить свою вторую половинку, поэтому многие люди заключают брак по несколько раз. Однако, есть мировые знаменитости, которые особенно отличились в этом плане.

Ранее издание "Комментарии" сообщало про самый дорогой развод: шейх Дубая выплатит бывшей жене 730 миллионов долларов.

Читайте также, что в 2021 году о своем разводе заявило множество пар из мирового и украинского шоу-бизнеса. Кто-то объявил о расставании публично, а кто-то не стал комментировать изменения, произошедшие в личной жизни.


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