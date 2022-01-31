Всемирно известная певица Рианна ждет ребенка: звезда опубликовала милые фото "с животиком"

Фотографии, сделанные на выходных в Нью-Йорке и опубликованные несколькими СМИ, включая журнал People, показывают, как певица с удовольствием демонстрирует свой выступающий голый живот вместе с бойфрендом, рэпером A$AP Rocky. Об этом сообщает CNN.

A$AP Рокки и Рианна - фото из открытых источников

Пара держится за руки, а живот Рианны украшен драгоценностями.

Это будет первый ребенок для пары.

В марте 2020 года Рианна рассказала британскому Vogue, что через 10 лет "у меня будут дети – трое или четыре из них", даже если она еще не нашла своего возлюбленного.

"Я чувствую, что общество заставляет меня хотеть чувствовать: "О, ты ошиблась..." Они умаляют вас как мать, если в жизни ваших детей нет папы. Но единственное, что имеет значение, это счастье, это единственные здоровые отношения между мамой и ребенком. Единственное, что может воспитать ребенка по-настоящему, это любовь", — сказала Рианна.

33-летняя Рианна и A$AP Рокки, также 33-летний, дружили в течение многих лет и объявили о своих романтических отношениях в мае 2021 года. Он назвал ее "любовью моей жизни" во время интервью GQ, добавив, что отцовство было "совершенно в моей судьбе".

"Я думаю, что я был бы невероятным, удивительным папой", — сказал рэпер.





Как сообщали ранее "Комментарии", Рианна сверкнула голыми ягодицами на улице и нарвалась на бурю критики. Американская пописполнительница и предпринимательница Рианна прошлась по улицам Нью-Йорка в откровенных нарядах. 33-летняя знаменитость после бала Met Gala шла вместе со своим любимым, рэпером ASAP Rocky на вечеринку в откровенном наряде. Исполнительница попала в кадр папарацци, когда была одета в прозрачный наряд черного цвета. Через юбку и футболку просвечивалось белье такого же цвета. Когда звезда обернулась, все увидели ее черные стринги.

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