Вслед за многими знаменитостями: известная актриса из "Сумерек" покидает Голливуд
Вслед за многими знаменитостями: известная актриса из "Сумерек" покидает Голливуд

Кристен Стюарт может переехать в ЕС

27 января 2026, 22:11
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Известная голливудская актриса и звезда франшизы "Сумерки" Кристен Стюарт заявила, что рассматривает возможность выезда из США через политический курс Дональда Трампа. Об этом она рассказала в интервью The Times.

Вслед за многими знаменитостями: известная актриса из "Сумерек" покидает Голливуд

Кристен Стюарт (фото из открытых источников)

По словам актрисы, в Голливуде она не испытывает достаточной творческой свободы для развития собственной режиссерской карьеры. Стюарт обратила внимание на Европу как на пространство, где можно спокойнее работать над фильмами и полноценно реализовать себя как автора. Ранее актриса уже работала в Европе — в частности, сняла ленту "Хронология воды" в Латвии.

"Я не могу свободно работать в Америке. Но я не хочу полностью сдаваться. Я хотела бы снимать фильмы в Европе, а затем запихивать их в горло американскому народу", — эмоционально выразилась Кристен.

Кроме того, актрису не устраивает налоговая политика, которую она назвала одним из главных инструментов действующего президента США. По ее мнению, такой подход Дональда Трампа может иметь разрушительные последствия для киноиндустрии.

"Реальность полностью рушится при Трампе. Но мы должны взять страницу из его книги и создать реальность, в которой хотим жить", — добавила Стюарт.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах 2024 года многие американские знаменитости заговорили об эмиграции или уже покинули США. Причиной называют политические изменения и несогласие с курсом новой администрации.

Аналитики фиксировали рост интереса к теме выезда из страны еще в ноябре 2024: американцы массово искали информацию о переезде за границу. Издание Business Insider тогда опубликовало подборку известных персон, решивших изменить страну проживания из-за политической ситуации.



