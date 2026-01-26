Знаменитості масово виїзджають із США після перемоги Трампа: хто вже переїхав

Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах 2024 року чимало американських знаменитостей заговорили про еміграцію або вже залишили США. Причиною вони називають політичні зміни та незгоду з курсом нової адміністрації.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Аналітики фіксували зростання інтересу до теми виїзду з країни ще в листопаді 2024 року: американці масово шукали інформацію про переїзд за кордон. Видання Business Insider тоді опублікувало добірку відомих персон, які вирішили змінити країну проживання через політичну ситуацію.

Зокрема, популярна телеведуча, комедіантка й акторка Еллен Дедженерес разом із дружиною, акторкою та моделлю Поршею де Россі, майже одразу після виборів перебралися до Великої Британії. За інформацією західних ЗМІ, пара оселилася в сільській місцевості Англії та наразі не планує повертатися до США.

Комедійна акторка й телеведуча Розі О’Доннелл у січні 2025 року переїхала до Ірландії разом із молодшою донькою. Вона прямо пов’язала це рішення з політичною ситуацією у Сполучених Штатах і повідомила, що вже оформлює ірландське громадянство.

Режисер Джеймс Кемерон ще під час пандемії обрав для життя Нову Зеландію, де згодом отримав громадянство. Він не приховує свого розчарування тим, у якому напрямку, на його думку, рухається Америка.

Наприкінці 2024 року актор Річард Гір разом із дружиною також залишив США та переїхав до Іспанії. Хоча родина планувала жити між Європою та Америкою, сам актор неодноразово публічно критикував політичний курс своєї країни.

Водночас Барбра Стрейзанд, Шер і акторка Лаверн Кокс раніше заявляли, що допускають можливість еміграції, якщо політична напруга в США й надалі посилюватиметься.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп публічно висловив насмішку над рішенням актора Джорджа Клуні набути громадянство Франції, при цьому нагадавши про його участь у політичних процесах під час виборчої кампанії 2024 року.

У новорічну ніч Трамп назвав переїзд Клуні позитивною новиною та оприлюднив різкий допис у соцмережі Truth Social. У ньому він згадав колонку актора із закликом до Джо Байдена відмовитися від участі у виборах. Президент також дорікнув Клуні за надмірну залученість у політику та критично оцінив його творчий доробок, завершивши звернення слоганом "Make America Great Again".