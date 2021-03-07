Вся в белом: Алина Гросу вышла в свет с вероятным возлюбленным



















Популярная исполнительница Алина Гросу впервые вышла на публику с российским актером Романом Полянским, с которым ей давно уже приписывают роман. Пара пока официально не объявила о своих отношениях, потому что певица не хочет спешить.

Алина Гросу (фото из открытых источников)

В программе "Светская жизнь" артистка предстала в красивом белоснежном платье, а ее спутник в черном свитере и джинсах. Гросу отметила, что еще не назвала Романом своим парнем и что официально представит своего мужчину, как будет выходить замуж, а пока не хочет спешить. Алина, вспоминая свой неудачный брак, подчеркнула, что раньше всех знакомила с бывшим супругом и не скрывала отношений, но ничего хорошего с этого не вышло, поэтому повторять историю она не хочет.

"Следующего избранника я представлю публике как мужа или же отца моих детей. Тогда уже все будет понятно", — сказала Алина.

Также Катерине Осадчей удалось узнать, что российский актер переехал в Киев и потихоньку изучает украинский язык. Роман признался, что у него много предков из Украины, поэтому на 50% он считает себя украинцем.

Известно, что Алина Гросу и Роман Полянский вместе работают, она сейчас снимается вместе с ним в фильме, а он — в ее клипах. На вопрос, живут ли они сейчас вместе в Киеве, пара решила не отвечать.

Напомним, что в сентябре 2020 года популярная артистка Алина Гросу призналась, что ее сказка с бизнесменом Александром Комковым закончилась и они развелись. Как оказалось, мужчина спустя полгода жизни в браке внезапно предложил певице пожить отдельно, а вскоре ушел к другой женщине.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Алина Гросу и Роман Полянский обменялись кольцами, которые сделали друг другу самостоятельно.

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