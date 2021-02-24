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Алина Гросу обменялась кольцами с известным актером

Алина Гросу не отрицает слухи о новом романе

сегодня, 11:20
Автор:

Светлана Шкурупий

Слухи о романе популярной исполнительницы Алины Гросу и российского актера Романа Полянского набирают обороты. Недавно пара выпустила совместную песню…и обменялась кольцами с черным бриллиантом.

Алина Гросу обменялась кольцами с известным актером

Алина Гросу (фото из открытых источников)

На своей странице в Instagram певица опубликовала видеоролик, как они с Романом трудились на ювелирном мастер-классе во время своего отдыха в Карпатах. Алина отметила, что они стерли пальцы, сожгли стол, увидели золотую пыль и все это ради результата.

"Безумно люблю что-то создавать, мастерить и чему-то новому учиться. Сбылась ещё одна мечта", — подписала свой пост исполнительница.

Известно, что Гросу и Полянский обменялись друг с другом сделанными кольцами. Исполнительница надела колечко на безымянный палец левой руки, а российский актер — на большой палец. 

Отметим, что слухи о романе Алины Гросу и Романа Полянского ходят давно. Недавно они выпустили совместный романтический трек "Полотенце", а также часто публикуют на своей странице в Instagram фотографии друг с другом, тем самым подчеркивая, что очень много времени проводят вместе.

В открытую знаменитости свои отношения не подтверждают, но намекают, что и без официальных комментариев и так все уже понятно. Алина даже рассекретила, что уже познакомила Романа с членами своей семьи. 

Напомним, что в сентябре 2020 года украинская исполнительная Алина Гросу призналась, что развелась со своим мужем Александром Комковым, не прожив в браке и года. Как оказалось, возлюбленный певицы ушел к другой женщине, а после того, как решил вернуться к Алине она его не приняла.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что Алина Гросу заговорила о втором браке и отметила, что к нему будет подходить более серьезно и ответственно.


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Источник: https://showbiz.fakty.ua/369238-alina-grosu-i-roman-polyanskij-obmenyalis-kolcami
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