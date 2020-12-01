Вуди Аллену - 85: в чем секрет его гениальности

Легендарному кинорежиссеру и актеру Вуди Аллену сегодня исполнилось 85 лет. Каждый год он выпускает новую киноленту и продолжает писать свои сценарии на печатной машинке. И похоже, что он не собирается останавливаться на достигнутом. Давайте в день его рождения вспомним, с чего он начинал свой карьерный путь и в чем секрет его успеха.

Вуди Аллен. Фото: eg.ru

Оказывается, Вуди до 18 лет ненавидел книги, а читал только комиксы. Но начал он свое творчество именно с написания сатирических рассказов, первый из которых был опубликован в журнале The New Yorker.

Кинематографическая карьера Аллена началась тоже благодаря тому, что он умел хорошо писать. Он написал сценарий для своего первого фильма "Что нового, кошечка?", который сразу же покорил зрителей. Надо отметить, что он также сыграл одну из главных ролей в этой киноленте.

Но настоящим прорывом для актера стал фильм "Энни Холл", который получил четыре статуэтки "Оскар" и был признан одной из лучших американских комедий в ТОП-100.

А самой прибыльной лентой в карьере Вуди Аллена считается "Полночь в Париже". Фильм собрал 151 миллион долларов, хотя его бюджет составил 17 миллионов долларов. Кинорежиссер получил "Оскар" за свою работу, а также "Золотой глобус".

Всего фильмография Аллена насчитывает 41 фильм. Интересным остается тот факт, что он никогда не смотрит собственные картины после того, как работа над ними закончилась.

Вуди Аллен – мастер своего дела, которого называют основателем "интеллектуальной комедии". И он признается, что нашел для себя лучшее средство от страхов – юмор.

" Конечно, юмор не может быть ответом на все жизненные неурядицы, — говорит режиссер, — но это что-то вроде лейкопластыря. Это уж точно лучше, чем все время ходить разбитым".

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