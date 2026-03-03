Выбрала новую страну: Алла Пугачева снова собирается переехать

Российская певица Алла Пугачева, публично осудившая полномасштабное вторжение РФ в Украину, ранее покинула Израиль и переехала на Кипр.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

По сообщениям российских СМИ, недалеко от ее дома на острове якобы произошла ракетная атака – иранская ракета попала в военную базу. Также отмечается, что воздушное пространство над островом временно закрыто.

На фоне происходящего российский блогер Вадим Манукян предположил, что певица может сменить место жительства. По его словам, следующим возможным направлением для Пугачевой может стать Болгария.

"Мне очевидно, что ее следующий маршрут будет в Болгарию. Они с Максимом готовились, это еще в прошлом году стало известно. Выходит интересная схема путешествий по всему миру с подготовкой запасных аэродромов. Они в этом поднаторели прилично. Дальше – поездки по Европе. Надо не весну позволять, а понять, что пора не бегать. Нестабильно."

Официальных комментариев от самой Аллы Пугачевой о возможном переезде пока не поступало.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в России готовятся к возможному приезду популярной певицы Алла Пугачева , ранее не поддержавшей полномасштабное вторжение РФ в Украину.

По словам продюсера Сергей Дворцов, артистка планирует приехать в Москву весной. Он отметил, что в среде шоу-бизнеса действительно обсуждается возможный скорый визит певицы. По его словам, возвращение может быть связано с личным праздником артистки, который традиционно приходится на весенний период.

"Я могу подтвердить слова Алексей Огурцов о том, что Алла Борисовна в этом году вернется в Россию. Уже этой весной она собирается приехать в Москву, насколько я слышал не так давно от своих коллег. У нее все-таки есть свой проект, принцип, разрешать весну. Под этой эгидой она и хочет приехать в Москву", — поделился он.

