Вибрала нову країну: Алла Пугачова знову збирається переїхати
Вибрала нову країну: Алла Пугачова знову збирається переїхати

Повідомлялося, що Алла Пугачова придбала нерухомість у цій країні.

3 березня 2026, 22:50
Автор:
Лиля Воробьева

 Російська співачка Алла Пугачова, яка публічно засудила повномасштабне вторгнення РФ в Україну, раніше залишила Ізраїль і переїхала на Кіпр.

Вибрала нову країну: Алла Пугачова знову збирається переїхати

Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)

За повідомленнями російських ЗМІ, неподалік від її будинку на острові нібито сталася ракетна атака — іранська ракета влучила у військову базу. Також зазначається, що повітряний простір над островом тимчасово закритий.

На тлі цих подій російський блогер Вадим Манукян припустив, що співачка може змінити місце проживання. За його словами, наступним можливим напрямком для Пугачової може стати Болгарія.

"Мені очевидно, що її наступний маршрут буде в Болгарію. Вони з Максимом готувалися, це ще минулого року стало відомо. Виходить цікава схема мандрів по всьому світу з підготовкою запасних аеродромів. Вони в цьому піднаторіли пристойно. Далі – поїздки по Європі. Треба не весну дозволяти, а зрозуміти, що пора не бігати. Нестабільно стає вже всюди", – заявив він.

Офіційних коментарів від самої Алли Пугачової щодо можливого переїзду наразі не надходило.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що  у Росії готуються до можливого приїзду популярної співачки Алла Пугачова, яка раніше не підтримала повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

За словами продюсера Сергій Дворцов, артистка планує приїхати до Москви навесні. Він зазначив, що в середовищі шоу-бізнесу дійсно обговорюють можливий швидкий візит співачки. За його словами, повернення може бути пов’язане з особистим святом артистки, яке традиційно припадає на весняний період.

"Я можу підтвердити слова Олексій Огурцов про те, що Алла Борисівна цього року повернеться до Росії. Вже цієї весни вона збирається приїхати до Москви, наскільки я чув не так давно від своїх колег. У неї все-таки є свій проект, принцип, дозволяти весну. Під цією егідою вона і хоче приїхати до Москви", — поділився Дворцов.

 



Джерело: https://absatz.media/
