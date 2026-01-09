logo

Выглядит как бабушка: известно российская телеведущая появилась на публике в необычном виде (ФОТО)
НОВОСТИ

Выглядит как бабушка: известно российская телеведущая появилась на публике в необычном виде (ФОТО)

Гузеева на этом фото полностью лишена московского лоска и актерского шика.

9 января 2026, 22:56
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

Российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева, внесенная в базу украинского сайта "Миротворец" за посещение оккупированного Россией Крыма, появилась на фото, активно обсуждаемом в российских медиа.

Выглядит как бабушка: известно российская телеведущая появилась на публике в необычном виде (ФОТО)

Лариса Гузеева (фото из открытых источников)

Как пишут пропагандистские СМИ РФ, на снимке Гузеева предстает без привычного "московского лоска" и актерского шика. По их словам, она скорее напоминает рядовую пенсионерку, которая возвращается с базара. Фото было сделано во время зимней рыбалки: актриса одета в бесформенный пуховик, галоши, тёплую шапку и варежки.

Выглядит как бабушка: известно российская телеведущая появилась на публике в необычном виде (ФОТО) - фото 2

Напомним, Ларису Гузееву внесли в базу "Миротворец" из-за гастролей в аннексированном Крыму. Согласно обнародованной информации, ей инкриминируют сознательное нарушение государственной границы Украины с целью незаконного въезда на временно оккупированную территорию, а также ведение незаконной гастрольной деятельности.

В "Миротворце" уточняют, что выступления Гузеевой в Ялте и Севастополе прошли в марте 2017 года.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева , известная скандалами и внесенная в базу "Миротворец" за поездку в оккупированный Крым, расторгла брак со своим мужем. По информации российских медиа, официально она сделала это еще в 2019 году, но предпочитала не разглашать этот факт.

Гузеева состояла в браке с предпринимателем в ресторанной сфере Игорем Бухаревым. Проблемы в отношениях начались еще в 2009 году, когда она открыто рассказала о собственной измене, после чего Бухаров поднял на нее руку. Сам ресторатор отрицал этот эпизод, однако в 2016 году ситуация повторилась — Лариса снова заговорила о кризисе в семье и неверности мужчины.
 



