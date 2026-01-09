Виглядає, як бабуся: відомо російська телеведуча з'явилася на публіці у незвичному вигляді (ФОТО)

Російська актриса й телеведуча Лариса Гузєєва, яка внесена до бази українського сайту "Миротворець" за відвідування окупованого Росією Криму, з’явилася на фото, що активно обговорюється в російських медіа.

Лариса Гузєєва (фото з відкритих джерел)

Як пишуть пропагандистські ЗМІ РФ, на знімку Гузєєва постає без звичного "московського лоску" та акторського шику. За їхніми словами, вона радше нагадує пересічну пенсіонерку, яка повертається з базару. Фото було зроблене під час зимової риболовлі: актриса одягнена у безформний пуховик, калоші, теплу шапку та рукавиці.

Нагадаємо, Ларису Гузєєву внесли до бази "Миротворець" через гастролі в анексованому Криму. Згідно з оприлюдненою інформацією, їй інкримінують свідоме порушення державного кордону України з метою незаконного в’їзду на тимчасово окуповану територію, а також ведення незаконної гастрольної діяльності.

У "Миротворці" уточнюють, що виступи Гузєєвої в Ялті та Севастополі відбулися у березні 2017 року.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська актриса й телеведуча Лариса Гузєєва, відома скандалами та внесена до бази "Миротворець" за поїздку до окупованого Криму, розірвала шлюб зі своїм чоловіком. За інформацією російських медіа, офіційно вона зробила це ще у 2019 році, але воліла не розголошувати цей факт.

Гузєєва перебувала у шлюбі з підприємцем у ресторанній сфері Ігорем Бухаровим. Проблеми у стосунках почалися ще у 2009 році, коли вона відкрито розповіла про власну зраду, після чого Бухаров підняв на неї руку. Сам ресторатор заперечував цей епізод, проте у 2016 році ситуація повторилася — Лариса знову заговорила про кризу в родині та невірність чоловіка.

