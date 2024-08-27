Выложил всю правду об Алле Пугачевой: известный музыкант из РФ сделал откровенное заявление

Лидер группы "Машина времени", писатель и художник Андрей Макаревич поддерживает тесные дружеские отношения с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным. Эти связи только усилились после того, как артисты открыто осудили войну на Украине и покинули Россию.

Андрей Макаревич (фото из открытых источников)

Их объединяет не только дружба, но и статус иностранных агентов, присвоенный как Макаревичу, так и Галкину. У артистов много общего и открыто обсуждают это публично.

Недавно в интервью Андрей Макаревич выразил свои чувства Пугачевой, поделившись мыслями об их отношениях. Он отметил, что его уважение к Примадонне выходит за рамки профессионального признания.

"В Латвии мы последний раз общались на фестивале у Лаймы. Я ее очень люблю. Она замечательная женщина. Она мудрая, красивая. Она очень талантливая. Она — мужественная", — подчеркнул лидер "Машины времени".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в скандальном российском сериале о мафии среди подростков снялся сын Макаревича. В известном русском сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" был задействован сын музыканта Андрея Макаревича, осуждающего полномасштабное российское вторжение и уехавшего жить в Израиль.

Но сын известного музыканта, 36-летний Иван Макаревич, продолжает жить в РФ и даже засветился на втором плане во время съемок скандального сериала, где рассказывается о молодежных преступных группировках в 80-90-х годах в городе Казань. Возможно, о своем участии в сериале Иван не сообщил звездному отцу, ведь они почти не общаются. Известно то, что Иван родился в российской столице. В Москве поступил на актерский факультет. В его фильмографии – 40 работ в разных фильмах и сериалах.

