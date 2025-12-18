«Вырезал очередную онкологию»: композитор Евгений Рыбчинский рассказал о серьезной болезни

Известный украинский поэт и композитор Евгений Рыбчинский впервые откровенно рассказал о серьезных проблемах со здоровьем и двух сложных операциях, которые он перенес из-за онкологического заболевания.

Евгений Рыбчинский. Фото: из открытых источников

В интервью проекту "Наедине" Рыбчинский отметил, что речь идет о наследственной форме рака. Несмотря на сложный диагноз и хирургические вмешательства, он отмечает, что страха не испытывал ни во время первой операции, ни впоследствии.

"Недавно сделал очередную операцию – вырезал очередную онкологию. И это не первая уже. Это наследственное. Очень неприятные моменты, потому что иногда просто удаляют пол тела. Ты видишь снаружи, а внутри оно втрое больше. Впервые это было в 2015 году. А сейчас уже в другом месте", – рассказал композитор.

По его словам, сейчас результаты биопсии обнадеживающие – врачи подтвердили, что опасные ткани полностью удалены.

Композитор говорит, что болезнь носит достаточно коварный характер. Внешне новообразование может выглядеть незначительно, тогда как основное поражение часто скрыто глубоко внутри.

Из-за проблем со здоровьем Рыбчинский был вынужден кардинально изменить образ жизни. Врачи запретили ему находиться под прямыми солнечными лучами, хотя раньше он любил загорать.

"Я пью витамин Д и Е, потому что на солнце бывать нельзя. Нельзя облучаться там и так далее", – отметил Рыбчинский.

Поэт не исключает, что кроме наследственности на развитие болезни могли повлиять и внешние факторы. Среди возможных причин он напоминает экологические последствия аварии на Чернобыльской АЭС, которые, по его мнению, могли запустить опасные процессы в организме.

Как сообщал портал "Комментарии", известная певица, народная артистка Украины Екатерина Бужинская уже второй месяц находится под наблюдением врачей в интенсивной терапии. По ее словам, серьезную травму глаза вызвала контактная линза. Это привело к инфекции. Сейчас артистка на время не может выступать и работать. Чувствует себя непросто.