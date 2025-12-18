«Вирізав чергову онкологію»: композитор Євген Рибчинський розповів про серйозну хворобу

Відомий український поет і композитор Євген Рибчинський вперше відверто розповів про серйозні проблеми зі здоров’ям та дві складні операції, які він переніс через онкологічне захворювання.

Євген Рибчинський. Фото: з відкритих джерел

В інтерв’ю проєкту "Наодинці" Рибчинський зазначив, що йдеться про спадкову форму раку. Попри складний діагноз і хірургічні втручання, він наголошує, що страху не відчував ані під час першої операції, ані згодом.

"Нещодавно зробив чергову операцію – вирізав чергову онкологію. І це не перша вже. Це спадкове. Дуже неприємні моменти, тому що інколи просто видаляють пів тіла. Ти бачиш назовні, а всередині воно втричі більше. Вперше це було 2015 року. А зараз вже в іншому місці", – розповів композитор.

За його словами, зараз результати біопсії обнадійливі — лікарі підтвердили, що небезпечні тканини повністю видалені.

Композитор каже, що хвороба має досить підступний характер. Зовні новоутворення може виглядати незначним, тоді як основне ураження часто приховане глибоко всередині.

Через проблеми зі здоров’ям Рибчинський був змушений кардинально змінити спосіб життя. Лікарі заборонили йому перебувати під прямими сонячними променями, хоча раніше він полюбляв засмагати.

"Я п’ю вітамін Д і Е, бо на сонці бувати не можна. Не можна опромінюватися там і так далі", – зазначив Рибчинський.

Поет не виключає, що, окрім спадковості, на розвиток хвороби могли вплинути й зовнішні чинники. Серед можливих причин він згадує екологічні наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, які, на його думку, могли запустити небезпечні процеси в організмі.

Як повідомляв портал "Коментарі", відома співачка, народна артистка України Катерина Бужинська уже другий місяць перебуває під наглядом лікарів в інтенсивній терапії. За її словами, серйозну травму ока спричинила контактна лінза. Це призвело до інфекції. Зараз артистка тимчасово не може виступати й працювати. Почувається непросто.