kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 30.11.2020

BTC/USD

19358.79

ETH/USD

604.07

LTC/USD

86.23

НБУ 30.11.2020

USD/UAH

28.70

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона "Я бережно отношусь к Украине": Баста объявил себя украинцем
commentss НОВОСТИ Все новости

"Я бережно отношусь к Украине": Баста объявил себя украинцем

Артист рассказал, что у него есть украинские корни

сегодня, 22:07
Автор:

Любовь Блажко

Популярный российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) в своем интервью заявил, что считает себя украинцем. 

"Я бережно отношусь к Украине": Баста объявил себя украинцем

Баста. Фото: 24tv.ua

Исполнитель дал интервью Ксении Собчак, во время которого они затронули довольно непростую тему. Известно, что в 2017 году его внесли в список лиц, которые являются угрозой для национальной безопасности страны. Так произошло, потому что рэпер незаконно приезжал в окупированный Крым. 

Запрет перестал действовать только 16 сентября этого года, когда закончился его срок. Но Баста до сих пор не может понять, почему это случилось, ведь он всегда считал себя украинцем. 

"Я украинец. Моя бабушка из Киева, мой дедушка из Кривого Рога, моя мама украинка. И я бережно отношусь к Украине и к России. Я считаю, что необдуманные высказывания, модные или немодные, подбрасывают дров в эту печь", — признался он.

Тогда Ксения Собчак уточнила, что Украина не пускает на свою территорию тех, кто публично признает Крым Россией или посещает полуостров без ведома Украины. При этом Баста не смог четко ответить на вопрос, транслирует ли он в своих песнях идеологию "русского мира".

"Для людей с обеих сторон — это огромная трагедия", — сказал исполнитель. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Баста может снова выступать в Украине. Известный российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный под псевдонимами Баста, Ногганно и Нинтендо, выбыл из списка  лиц, которым запрещен въезд в Украину, который СБУ составляет с 2014 года после аннексии Крыма.





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://lifestyle.24tv.ua/ru/rossijskij-rjeper-basta-objavil-sebja-ukraincem-novosti-shou-biznesa_n1473440
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ