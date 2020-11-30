"Я бережно отношусь к Украине": Баста объявил себя украинцем

Популярный российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) в своем интервью заявил, что считает себя украинцем.

Баста. Фото: 24tv.ua

Исполнитель дал интервью Ксении Собчак, во время которого они затронули довольно непростую тему. Известно, что в 2017 году его внесли в список лиц, которые являются угрозой для национальной безопасности страны. Так произошло, потому что рэпер незаконно приезжал в окупированный Крым.

Запрет перестал действовать только 16 сентября этого года, когда закончился его срок. Но Баста до сих пор не может понять, почему это случилось, ведь он всегда считал себя украинцем.

"Я украинец. Моя бабушка из Киева, мой дедушка из Кривого Рога, моя мама украинка. И я бережно отношусь к Украине и к России. Я считаю, что необдуманные высказывания, модные или немодные, подбрасывают дров в эту печь", — признался он.

Тогда Ксения Собчак уточнила, что Украина не пускает на свою территорию тех, кто публично признает Крым Россией или посещает полуостров без ведома Украины. При этом Баста не смог четко ответить на вопрос, транслирует ли он в своих песнях идеологию "русского мира".

"Для людей с обеих сторон — это огромная трагедия", — сказал исполнитель.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Баста может снова выступать в Украине. Известный российский рэп-исполнитель Василий Вакуленко, более известный под псевдонимами Баста, Ногганно и Нинтендо, выбыл из списка лиц, которым запрещен въезд в Украину, который СБУ составляет с 2014 года после аннексии Крыма.













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