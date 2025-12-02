"Я больше не вижу": культовая актриса рассказала о потере зрения

90-летняя британская актриса Джуди Денч, одна из самых известных звезд "бондианы", рассказала, что почти полностью потеряла зрение. Из-за возрастной макулярной дегенерации артистка больше не узнает людей и иногда обращается к незнакомцам, думая, что знает их.

Джуди Денч почти потеряла зрение. Фото: MEGA

В интервью ITV актриса Джуди Денч призналась, что ухудшение зрения заставило ее отойти от актерской карьеры. Последний фильм с ее участием вышел в 2022 году.

"Я больше не вижу. Я уже никого не узнаю. Я не вижу телевизор, не могу читать", – сказала Денч.

О проблемах со зрением актриса говорила и раньше. Более 10 лет назад, в 2012 году ей поставили диагноз возрастная макулярная дегенерация.

В 2023 году на шоу Грэма Нортона она объясняла, что из-за болезни ей стало трудно изучать роли, ведь всю жизнь полагалась на фотографическую память. Несмотря на это, Денч не теряет чувство юмора. Она вспомнила, как во время постановки "Зимней сказки" партнеры по сцене замечали, что она произносит финальные монологи, глядя в неправильную сторону.

"Я полагаюсь на людей, которые подскажут мне!", — шутила актриса.

Джуди Денч – одна из самых влиятельных британских актрис последних десятилетий. Ее путь в театре начался в конце 1950-х, когда она сыграла Офелию в "Гамлете" в театре Old Vic. В 1990-х годах Денч получила мировое признание благодаря роли М – руководительницы Джеймса Бонда в фильме "Золотой глаз". Актриса полностью переосмыслила этот персонаж и появлялась в следующих частях "бондианы".

Самый большой прорыв произошел после "Влюбленного Шекспира", где она сыграла королеву Елизавету I. Ее роль принесла актрисе "Оскар". В 1988 году королевская семья предоставила ей титул дамы за выдающийся вклад в искусство.

