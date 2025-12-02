"Я більше не бачу": культова акторка розповіла про втрату зору

90-річна британська акторка Джуді Денч, одна з найвідоміших зірок "бондіани", розповіла, що майже повністю втратила зір. Через вікову макулярну дегенерацію артистка більше не впізнає людей і навіть інколи звертається до незнайомців, думаючи, що знає їх.

Джуді Денч майже втратила зір. Фото: MEGA

В інтерв’ю ITV акторка Джуді Денч зізналася, що погіршення зору змусило її відійти від акторської кар’єри. Останній фільм за її участю вийшов у 2022 році.

"Я більше не бачу. Я вже нікого не впізнаю. Я не бачу телевізор, не можу читати", — сказала Денч.

Про проблеми із зором акторка говорила й раніше. Понад десять років тому, у 2012 році їй поставили діагноз вікова макулярна дегенерація.

Джуді Денч майже втратила зір. Фото: Reuters

У 2023 році на шоу Грема Нортона вона пояснювала, що через хворобу їй стало важко вивчати ролі, адже все життя покладалася на фотографічну пам’ять. Попри це, Денч не втрачає почуття гумору. Вона пригадала, як під час постановки "Зимової казки" партнери по сцені помічали, що вона виголошує фінальні монологи, дивлячись у неправильний бік.

"Я покладаюся на людей, які підкажуть мені!", — жартувала акторка.

Джуді Денч — одна з найвпливовіших британських акторок останніх десятиліть. Її шлях у театрі розпочався наприкінці 1950-х, коли вона виконала Офелію в "Гамлеті" у театрі Old Vic. У 1990-х роках Денч отримала світове визнання завдяки ролі М — керівниці Джеймса Бонда у фільмі "Золоте око". Акторка повністю переосмислила цей персонаж та з’являлася у наступних частинах "бондіани".

Найбільший прорив стався після "Закоханого Шекспіра", де вона зіграла королеву Єлизавету I. Її роль принесла акторці "Оскар". У 1988 році королівська родина надала їй титул дами за видатний внесок у мистецтво.

