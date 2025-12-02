logo

«Я дочь Илона Маска, но живу без его денег»: трансгендерная дочь миллиардера рассказала о нищем быте

21-летняя Вивиан Дженна Уилсон заявила, что не получает от отца никакой поддержки и вынуждена делить жилье с соседями, чтобы выживать.

2 декабря 2025, 14:01
Автор:
Проніна Анна

21-летняя Вивиан Дженна Уилсон — одна из самых известных детей в мире, но вовсе не из-за роскоши или наследства. Несмотря на то, что ее отец Илон Маск входит в список самых богатых людей планеты, жизнь самой Вивиан совсем не похожа на миллиардерскую сказку. Об этом сообщает Kenguru.UA.

Она откровенно призналась:

"Я дочь Илона Маска, но это не значит, что я миллионерша. Я живу в доме, который делю с другими людьми, и пытаюсь зарабатывать на жизнь сами".

По словам Вивиан, финансовая поддержка от отца прекратилась еще в 2022 году — тогда она юридически изменила имя и гендер и окончательно разорвала связь с Маском, стремясь создать собственную идентичность без влияния знаменитой семьи.

Сегодня она проживает в Лос-Анджелесе вместе с тремя соседями по квартире, чтобы хоть как-то сдерживать расходы. Ее реальность – это работа, бытовые расходы и поиски стабильного дохода, а не частные самолеты и поместья.

Вивиан честно говорит:

"Люди думают, что у меня много денег. У меня нет сотен тысяч долларов".

Несмотря на скромный быт, девушка сохраняет оптимизм: имеет крышу над головой, друзей и минимальный, но заработанный доход. Она подчеркивает: счастье для нее – не богатство, а свобода быть собой.

Самое главное – Вивиан отказалась от знаменитой фамилии и какой-либо наследственной выгоды, которую считают "гарантированной". Она стремится, чтобы ее воспринимали не как дочь Маска, а как отдельного человека с собственными принципами и выбором.

В мире, где дети миллиардеров обычно купаются в роскоши, история Вивиан Маск – это резкий контраст и громкое напоминание: привилегии не для всех, даже если твоя фамилия знает весь мир.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что актриса Джуди Денч призналась, что из-за макулярной дегенерации почти не видит и больше не узнает людей.



