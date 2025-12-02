«Я дочь Илона Маска, но живу без его денег»: трансгендерная дочь миллиардера рассказала о нищем быте

21-летняя Вивиан Дженна Уилсон — одна из самых известных детей в мире, но вовсе не из-за роскоши или наследства. Несмотря на то, что ее отец Илон Маск входит в список самых богатых людей планеты, жизнь самой Вивиан совсем не похожа на миллиардерскую сказку. Об этом сообщает Kenguru.UA.

Дочь Илона Маска Вивиан Дженна Вилсон рассказала, что живет без финансовой помощи от отца

Она откровенно призналась:



"Я дочь Илона Маска, но это не значит, что я миллионерша. Я живу в доме, который делю с другими людьми, и пытаюсь зарабатывать на жизнь сами".

По словам Вивиан, финансовая поддержка от отца прекратилась еще в 2022 году — тогда она юридически изменила имя и гендер и окончательно разорвала связь с Маском, стремясь создать собственную идентичность без влияния знаменитой семьи.

Сегодня она проживает в Лос-Анджелесе вместе с тремя соседями по квартире, чтобы хоть как-то сдерживать расходы. Ее реальность – это работа, бытовые расходы и поиски стабильного дохода, а не частные самолеты и поместья.

Вивиан честно говорит:



"Люди думают, что у меня много денег. У меня нет сотен тысяч долларов".

Несмотря на скромный быт, девушка сохраняет оптимизм: имеет крышу над головой, друзей и минимальный, но заработанный доход. Она подчеркивает: счастье для нее – не богатство, а свобода быть собой.

Самое главное – Вивиан отказалась от знаменитой фамилии и какой-либо наследственной выгоды, которую считают "гарантированной". Она стремится, чтобы ее воспринимали не как дочь Маска, а как отдельного человека с собственными принципами и выбором.

В мире, где дети миллиардеров обычно купаются в роскоши, история Вивиан Маск – это резкий контраст и громкое напоминание: привилегии не для всех, даже если твоя фамилия знает весь мир.

