Родившаяся в Киеве исполнительница Любовь Успенская уже немало времени выступает и проживает в Москве. Оказалось, что все эти годы артистка была без российского паспорта, вскоре она его получит. О военном вторжении на территорию своей страны Успенская молчит.

Любовь Успенская (фото из открытых источников)

68-летняя Любовь Успенская говорит, что мечтала жить в РФ и уже скоро ее желание будет исполнено. У исполнительницы будет российский паспорт. Как утверждает изменница, это станет самым ярким событием в ее жизни.

"Я мечтала жить в России. Хотя я сама из Украины, родилась в Киеве, потом много лет жила в Америке. И скоро сбудется еще одна моя мечта: на днях я получу российское гражданство. Это праздник, я буду еще более счастливым человеком", – рассказала артистка во время интервью русским СМИ.

В детстве Успенскую растила бабушка, ее мама ушла из жизни во время родов. Когда отец второй раз женился, девочка жила с ним и имела мачеху Сару. До четырнадцати лет артистка называла бабушку мамой, а отца своим братом.

Исполнительница окончила музыкальную школу и Киевское музыкальное училище имени Р. М. Глиера. В Киеве артистка пела в ресторане "Жокей".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что известная актриса получила российский паспорт . Звезда кинематографа Уругвая и у известной исполнительницы Наталья Орейро уже есть паспорт РФ. Его передал артистке посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Взволнованная уругвайская актриса перед получением документа читала на русском и испанском присягу. Затем звезда выразила искреннюю благодарность всем, кто был к этому причастен. К слову, звездная исполнительница и ее сын получили русское гражданство. Еще с 2014 года Наталья Орейро отбыла на гастроли в Россию.

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