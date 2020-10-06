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"Я могу чувствовать себя неуверенно": Бритни Спирс показала, как выглядит в обычной жизни

Звезда хотела показать, что она обычная женщина со своими слабостями и неидеальностями

сегодня, 17:03
Автор:

Любовь Блажко

Поклонники привыкли видеть Бритни с эффектным макияжем, в ярком наряде и с идеальной укладкой. Но все мы знаем, что в обычной жизни звезды тоже хотят отдохнуть от роскоши и глянца, поэтому дома предпочитают носить что-нибудь максимально простое. Об этом пишет издание lux.

"Я могу чувствовать себя неуверенно": Бритни Спирс показала, как выглядит в обычной жизни

Бритни Спирс. Фото: viva.ua

На своей странице в социальных сетях 38-летняя артистка опубликовала снимки в домашнем наряде. Таким образом она хотела показать, что она обычная женщина, у которой тоже бывает плохое настроение и есть свои недостатки. 

Под фотографиями певица написала, что иногда чувствует неуверенность в себе, и что не всегда готова к съемкам. Она добавила, что всю свою жизнь старается тщательно ухаживать за собой, но как порой хочется просто расслабиться и ничего не делать. 

"Я хотела показать вам, как я на самом деле выгляжу каждый день. Я могу чувствовать себя неуверенно, когда меня фотографируют, когда я не готова. Я всегда прикладывала столько усилий к своей внешности, но, знаете, иногда приятно не так сильно стараться", — написала знаменитость. 

На фото Бритни стоит посреди комнаты, на ней короткие джинсы, синяя клетчатая рубашка и очки. Певица достала лестницу, чтобы вкрутить лампочку в прихожей. 

Как ранее сообщали "Комментарии", Бритни Спирс похвасталась необычным умением. 


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