"Я могу чувствовать себя неуверенно": Бритни Спирс показала, как выглядит в обычной жизни

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Любовь Блажко
Поклонники привыкли видеть Бритни с эффектным макияжем, в ярком наряде и с идеальной укладкой. Но все мы знаем, что в обычной жизни звезды тоже хотят отдохнуть от роскоши и глянца, поэтому дома предпочитают носить что-нибудь максимально простое. Об этом пишет издание lux.
Бритни Спирс. Фото: viva.ua
На своей странице в социальных сетях 38-летняя артистка опубликовала снимки в домашнем наряде. Таким образом она хотела показать, что она обычная женщина, у которой тоже бывает плохое настроение и есть свои недостатки.
Под фотографиями певица написала, что иногда чувствует неуверенность в себе, и что не всегда готова к съемкам. Она добавила, что всю свою жизнь старается тщательно ухаживать за собой, но как порой хочется просто расслабиться и ничего не делать.
На фото Бритни стоит посреди комнаты, на ней короткие джинсы, синяя клетчатая рубашка и очки. Певица достала лестницу, чтобы вкрутить лампочку в прихожей.
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