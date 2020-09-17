"Я не гордый": звезда "Звездных войн" намерен снова стать мойщиком окон

Исполнитель главной роли в фильме "Изгой-один. Звездные войны: Истории", который был экранизирован в 2016 году, заявил, что намерен сменить профессию. Спенсер Уайлдинг говорит, что хочет вернуться к истокам – снова стать мойщиком окон, передает издание fakty.

Спенсер Уайлдинг. Фото: fakty

Начинал свой карьерный путь актер с того, что работал мойщиком окон в своем родном городе Рил. Сам он убежден, что легко справится с такой работой, а поможет ему в этом "пребывающая с ним Сила" его фантастического персонажа.

Такое неожиданное решение Спенсер принял в тот момент, когда осознал, что из-за пандемии киноиндустрия остановилась. А сидеть без работы он не намерен, поэтому готов сменить деятельность. Звезда не видит в этом ничего постыдного, наоборот, он будет только рад, если выполненная работа сможет помочь людям.

"Я не гордый. И не считаю, что это меня унизит. Я люблю людей, люблю, чтобы вокруг меня были люди. И, если кому-то надо вымыть окна, я могу с этим хорошо справиться", — сказал Уайлдинг.

Также знаменитость не против попробовать себя в роли вахтера в школе или швейцара, потому что тогда дети будут в абсолютной безопасности, уверен актер. Он понимает, что у него большая семья (трое детей), которую нужно обеспечивать. Поэтому он готов на какое-то время забыть, что был звездой Голливуда, и снова стать обычным работягой.

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