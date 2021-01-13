"Я не хочу": Эллерт объяснил, почему не спешит знакомить Мишину с родителями

Недавно реалити-шоу "Холостячка", победителем которого стал Александр Эллерт, подошло к своему логическому завершению. В пост-шоу проекта стало известно, что Ксения и Александр вместе, но вот знакомить любимую с родителями он почему-то не спешит.

Ксения Мишина и Александр Эллерт - фото из открытых источников

Эллерт прокомментировал эту ситуацию. Так, он объяснил, что Ксения до сих пор не знакома с его родителями, по той причине, что они на данный момент находятся на Донбассе. Этими подробностями он поделился в своем интервью для программы "Зе Интервьюер".

Комик поделился, что ему уже неоднократно говорили о том, что есть и другие способы знакомства: например, Zoom или Skype. Но он ответил, что такие варианты ему категорически не подходят.

"Я не хочу первую встречу с женщиной, которую люблю, знакомить, как вот в эти х стереотипных юмористических программах. Когда родители сидят в трусах, а потом случайно встают. Я не хочу. Я хочу вживую. Я прекрасно понимаю, как будет реагировать мама, какой она живой человек, какая она активная. Я считаю, что живая встреча намного круче будет", — объяснил свою позицию Александр.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, Мишина и Эллерт рассказали, как скрывали отношения после завершения проекта. Героиня романтического шоу "Холостячка" актриса Ксения Мишина и ее возлюбленный сценарист Александр Эллерт рассказали, как у них получалось скрывать отношения по окончанию проекта. Этим пара поделилась в телепрограмме "Светская жизнь".

От съемок "Холостячки" до его трансляции по ТБ прошло длительное время, и по условиям контракта пара не могла распространять информацию о своих отношениях. По словам актрисы, первое время после окончания "Холостячки" оказалось для пары самым тяжелым.

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