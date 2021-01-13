"Я не хочу": Эллерт объяснил, почему не спешит знакомить Мишину с родителями

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Любовь Блажко
Недавно реалити-шоу "Холостячка", победителем которого стал Александр Эллерт, подошло к своему логическому завершению. В пост-шоу проекта стало известно, что Ксения и Александр вместе, но вот знакомить любимую с родителями он почему-то не спешит.
Ксения Мишина и Александр Эллерт - фото из открытых источников
Эллерт прокомментировал эту ситуацию. Так, он объяснил, что Ксения до сих пор не знакома с его родителями, по той причине, что они на данный момент находятся на Донбассе. Этими подробностями он поделился в своем интервью для программы "Зе Интервьюер".
Комик поделился, что ему уже неоднократно говорили о том, что есть и другие способы знакомства: например, Zoom или Skype. Но он ответил, что такие варианты ему категорически не подходят.
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