"Я не идиотка": блоггерша назвала пластические операции, на которые не согласится даже за миллион

Интернет-знаменитость и популярная блоггерша Анастасия Покрищук известна многим благодаря модификации своей внешности из-за пластических операций, в том числе тех, которые сделали ей обладательницей самых больших скул в мире. Несмотря на изменения на лице, блоггерша назвала пластические операции на которые она не пойдет даже за миллион долларов.



Блогер Анастасия Покрищук. Источник: instagram.com/justqueen88

Звезда Instagram с более чем 700 тысячами подписчиков Анастасия Покрищук в интервью OBOZ.UA рассказала о своем отношении к пластическим операциям и изменении внешности через хирургические вмешательства. По словам интернет-знаменитости, она свои пластические операции оплачивает самостоятельно, а основной доход получает из рекламы за работу блоггершей.

Покрищук рассказывает, что первой операцией стало увеличение груди, ведь юности она "была плоской, как мальчик".

"Что почувствовала, когда сделала первую операцию? Когда слышу такие вопросы, думаю: неужели людей действительно могут интересовать такие мелочи? Не было никакого особого восторга. Хотела грудь – и получила ее. Это никакое не чудо – просто грудь", – говорит Анастасия.

Блогерша рассказывает, что ее самая длинная пластическая операция длилась около шести часов. Кроме того, такие операции, как правило, комплексные и решаю сразу несколько запросов.

"Длиннейшая длилась шесть часов. Это было липомоделирование тела, когда я сильно поправилась — на 10 килограммов. Плюс мне тогда сделали кубики на животе. А другие вмешательства были значительно короче", — рассказала Покрищук.

Анастасия Покрищук до и после пластических операций. Источник: instagram.com/justqueen88



По словам Анастасии, несмотря на большое количество модификаций собственного тела, она имеет табу на некоторые пластические операции. Среди них возможность нарастить рога на голове или сменить белки глаз.

"Никогда не сделаю такое даже за миллион долларов! Я не идиотка. Знаете, можно подложиться под кого-то и стать богатой. Однако я такого тоже не буду делать", — сказала блогерша.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинка увеличила грудь, а через несколько дней у нее начали отказывать органы.

Также "Комментарии" писали о звездах, умерших после пластических операций.