"Я родилась на дне": российская актриса сбежала из России из-за войны в Украине

Известная в РФ актриса Яна Троянова рассказала о жизни в ее стране. Россиянка рассказала об этом во время собственного обширного интервью YouTube-каналу "ВДудь". Троянова убеждена, что Путин и верхушка российских властей специально так поступили, расплодили в стране нищету, чтобы сограждане только и занимались поиском средств к существованию, а не анализировали политические процессы и то, как ведется борьба с ворами-чиновниками.

Яна Троянова (фото из открытых источников)

"Сначала Путин обворовывает этот народ так, что они становятся нищими. Очень сложно выживать, когда у тебя нет денег, и очень сложно любить своих детей, когда вынужден ломать голову, что поесть", – убеждена Троянова.

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Она рассказала, что мечтала уехать уже давно, но смогла сделать этот важный шаг после окончания съемок в российском сериале "Ольга". Вначале актриса остановилась в Турции, дальше во Франции, где проживает и сейчас.

Яна Троянова предостерегает, что многие жители РФ верят информации с экрана, потому что там хорошо работают пропагандистские каналы.

"Телевизор полностью отдался пропаганде. Люди там выживают. Я родилась на дне, и знаю, как живет основная часть населения нашей страны. Это не жизнь, а постоянная борьба. Ты в аду. На сегодняшний день ты нашел поесть, а еще детей надо в школу собрать, а тут родители пожилые. И все болеют, все воняют", — подытожила актриса.

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