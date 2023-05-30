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"Я родилась на дне": российская актриса сбежала из России из-за войны в Украине

Яна Троянова покинула территорию страны-агрессора в 2022 году, когда в Украине началась полномасштабная война

сегодня, 22:10
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Автор:

Лиля Воробьева

Известная в РФ актриса Яна Троянова рассказала о жизни в ее стране. Россиянка рассказала об этом во время собственного обширного интервью YouTube-каналу  "ВДудь". Троянова убеждена, что Путин и верхушка российских властей специально так поступили, расплодили в стране нищету, чтобы сограждане только и занимались поиском средств к существованию, а не анализировали политические процессы и то, как ведется борьба с ворами-чиновниками.

"Я родилась на дне": российская актриса сбежала из России из-за войны в Украине

Яна Троянова (фото из открытых источников)

"Сначала Путин обворовывает этот народ так, что они становятся нищими. Очень сложно выживать, когда у тебя нет денег, и очень сложно любить своих детей, когда вынужден ломать голову, что поесть", – убеждена Троянова.


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Она рассказала, что мечтала уехать уже давно, но смогла сделать этот важный шаг после окончания съемок в российском сериале "Ольга". Вначале актриса остановилась в Турции, дальше во Франции, где проживает и сейчас. 

Яна Троянова предостерегает, что многие жители РФ верят информации с экрана, потому что там хорошо работают пропагандистские каналы.

"Телевизор полностью отдался пропаганде. Люди там выживают. Я родилась на дне, и знаю, как живет основная часть населения нашей страны. Это не жизнь, а постоянная борьба. Ты в аду. На сегодняшний день ты нашел поесть, а еще детей надо в школу собрать, а тут родители пожилые. И все болеют, все воняют", — подытожила актриса.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Королева сбежала из России и показала свой роскошный отдых. Звездная исполнительница из РФ Наташа Королева, ничего не говорящая о войне на родной земле, без предупреждения покинула Российскую Федерацию. Сейчас он находится на Мальдивах.


 



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Источник: https://youtu.be/Xw4WRnCS1Ik
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