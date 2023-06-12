

















По словам украинской блоггерши из города Днепр Анны Алхим , ранее обвинявшейся в наведении ракет РФ на медицинское учреждение, она не признает проблемой российских исполнителей и исполняемые ими песни.

Анна Алхим (фото из открытых источников)

На YouTube-канале , который ведет блогер Волошин, появился видеоролик с его женой- певицей Анной Тринчер, еще там есть телеведущий Евтушенко и блогерка Алхим.

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Во время разговора между ними возникла дискуссия по поводу того, нужно ли слушать российских исполнителей и говорить по-русски. Стоит ли это делать сейчас, когда Россия начала войну на территории Украины.

Алхим сказала Анне Тринчер, что и дальше будет слушать певцов из РФ, например: Анну Асти (украинская исполнительница, которая родом из Черкасс, однако несколько лет назад переехала в российскую столицу и поет для россиян).

Тринчер вспомнила Алхим, что Анна Асти не осудила войну и тем самым одобряет действия путинского режима. При этом для блогерки Алхим это не проблема, она по какой-то причине связывает вопрос с окончанием военного вторжения.

"Почему-то думают, что если все перестанут слушать русские песни и говорить на русском языке, то война закончится – нет, не закончится", – сказала на это Алхим.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у странская блоггерша опозорилась новым заявлением по поводу кафиров и войны в Украине. Блогерка, когда-то проживавшая в Украине София Стужук, категорически не осуждающая преступную войну, которую РФ начала против ее родины, попала в неприятную ситуацию из-за своих высказываний о военном вторжении. Стужук, которая с детьми теперь живет в Риге и продолжает молчание о военном вторжении, вспомнила в своем телеграмм-канале о том, что она не может знать, что такое "р**ня", потому что новости не просматривает вообще.