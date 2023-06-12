logo

BTC/USD

25926.53

ETH/USD

1742.60

LTC/USD

77.23

USD/UAH

37.22

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона "Я слушаю российские песни каждый день": блогерка не видит в этом проблемы
commentss НОВОСТИ Все новости

"Я слушаю российские песни каждый день": блогерка не видит в этом проблемы

Алхим заявила Анне Тринчер, что и дальше будет слушать российских исполнителей

12 июня 2023, 23:25
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева








По словам украинской блоггерши из города Днепр Анны Алхим , ранее обвинявшейся в наведении ракет РФ на медицинское учреждение, она не признает проблемой российских исполнителей и исполняемые ими песни.

"Я слушаю российские песни каждый день": блогерка не видит в этом проблемы

Анна Алхим (фото из открытых источников)

На YouTube-канале , который ведет блогер Волошин, появился видеоролик с его женой- певицей Анной Тринчер, еще там есть телеведущий Евтушенко и блогерка  Алхим.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Во время разговора между ними возникла дискуссия по поводу того, нужно ли слушать российских исполнителей и говорить по-русски. Стоит ли это делать сейчас, когда Россия начала войну на территории Украины.

Алхим сказала Анне Тринчер, что и дальше будет слушать певцов из РФ, например: Анну Асти (украинская исполнительница, которая родом из Черкасс, однако несколько лет назад переехала в российскую столицу и поет для россиян).

Тринчер вспомнила Алхим, что Анна Асти не осудила войну и тем самым одобряет действия путинского режима. При этом для блогерки Алхим это не проблема, она по какой-то причине связывает вопрос с окончанием военного вторжения.

"Почему-то думают, что если все перестанут слушать русские песни и говорить на русском языке, то война закончится – нет, не закончится", – сказала на это Алхим.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у странская блоггерша опозорилась новым заявлением по поводу кафиров и войны в Украине. Блогерка, когда-то проживавшая в Украине София Стужук, категорически не осуждающая преступную войну, которую РФ начала против ее родины, попала в неприятную ситуацию из-за своих высказываний о военном вторжении. Стужук, которая с детьми теперь живет в Риге и продолжает молчание о военном вторжении, вспомнила в своем телеграмм-канале о том, что она не может знать, что такое "р**ня", потому что новости не просматривает вообще.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Правдоруб

12 июня 2023, 23:04

Таких як вона недо блогерок треба бурятам віддати. Не хай по кругу пустять. А потом кадировцям і т.д.


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!