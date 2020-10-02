"Я учусь быть отцом": Сергей Притула трогательно поздравил сына с 12-летием

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Любовь Блажко
Украинский телеведущий трогательно поздравил своего сына Дмитрия с 12-летием. На своей странице в Facebook он написал самые теплые и приятные слова о своем наследнике, передает издание segodnya.
Сергей Притула. Фото: 112.ua
В посте звезда написал, что на протяжении 12 лет учится быть хорошим отцом. Он говорит, что это очень увлекательный процесс, который каждый день учит его чему-то новому. Притула рассказал, что его сын является для него лучшим советчиком и другом.
Также Сергей добавил, что невероятно годится всеми своими детьми, и что ему с ними очень повезло. Он поблагодарил именинника за то, что он хорошо учится и является лучшим мотиватором для своего отца.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, "На концерт пришло 12 зрителей": Сергей Притула вспомнил, каким был путь к славе. В интервью шоумен делится воспоминаниями о том, что когда Сomedy Club приезжал в любой город, то в зале оказывалось минимум человек 600. Когда же он начал гастролировать с "Варьятами", то получил совсем не то, что ожидал. На одном из концертов в зале присутствовало только 12 зрителей, а только в команде "Варьятов" было 16 человек.
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