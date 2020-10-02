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Главная Новости Звезды персона "Я учусь быть отцом": Сергей Притула трогательно поздравил сына с 12-летием
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"Я учусь быть отцом": Сергей Притула трогательно поздравил сына с 12-летием

"Этот процесс – это не дорога с односторонним движением"

сегодня, 16:38
Автор:

Любовь Блажко

Украинский телеведущий трогательно поздравил своего сына Дмитрия с 12-летием. На своей странице в Facebook он написал самые теплые и приятные слова о своем наследнике, передает издание segodnya.

"Я учусь быть отцом": Сергей Притула трогательно поздравил сына с 12-летием

Сергей Притула. Фото: 112.ua

В посте звезда написал, что на протяжении 12 лет учится быть хорошим отцом. Он говорит, что это очень увлекательный процесс, который каждый день учит его чему-то новому. Притула рассказал, что его сын является для него лучшим советчиком и другом. 

"В его сердце невероятно много любви, которую он щедро отдает своим сестрам! И если была бы номинация "Лучший в мире старший брат", то я знаю, кто бы в ней победил!", пишет телеведущий. 

Также Сергей добавил, что невероятно годится всеми своими детьми, и что ему с ними очень повезло. Он поблагодарил именинника за то, что он хорошо учится и является лучшим мотиватором для своего отца. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, "На концерт пришло 12 зрителей": Сергей Притула вспомнил, каким был путь к славе. В интервью шоумен делится воспоминаниями о том, что когда Сomedy Club приезжал в любой город, то в зале оказывалось минимум человек 600. Когда же он начал гастролировать с "Варьятами", то получил совсем не то, что ожидал. На одном из концертов в зале присутствовало только 12 зрителей, а только в команде "Варьятов" было 16 человек. 


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