"Я же киевлянка": известная российская актриса впервые высказала свою позицию по поводу войны в Украине

Российская актриса Клара Новикова, родившаяся в Киеве, впервые высказалась о российском вторжении в Украину. В интервью для YouTube-канала STMEGI TV Новикова отметила, что не комментирует войну из-за того, что среди ее зрителей есть российские оккупанты.

Клара Новикова (фото из открытых источников)

"Я хочу, чтобы все оружие похоронили. Я же киевлянка, понимаете? Я очень хочу, чтобы всем хватило ума все кончить", — сказала она.

Интересно, что в 2023 году Новикова оказалась в центре скандала после того, как на одном из ее шоу было замечено изображение украинского флага. Также сообщалось, что актриса переходила на украинский язык во время выступления, но тогда ему удалось оправдаться перед российской аудиторией.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Лия Ахеджакова открестилась от украинского флага . Известная актриса советского кино Лия Ахеджакова, которая на концерте в Бремене 27 июля 2023 взяла в руки украинский флаг, заявила, что флаг ей "поддвинул провокатор". Перед этим МВД РФ приступило к ее "проверке".

Главное управление МВД России по Москве заявило, что начало проверку по поводу народной артистки России Лии Ахеджаковой по статье о "дискредитации Вооруженных сил РФ" после того, как она вышла на сцену в Бремене с украинским флагом, где проходил спектакль с ее участием. В ответ артистка, ранее осудившая вторжение Путина в Украину, сделала заявление.

Как можно видеть на видео, флаг действительно актрисе вручили вместе с цветами. Однако она взяла его и держала в руках. Через два месяца после широкомасштабного вторжения России в Украину артистка так говорила о войне путинской России против Украины.

