YouTube-канал 11-летней украинки вошел в тройку самых популярных в мире



















YouTube-канал Kids Diana Show, который ведет 11-летняя украинка Ева Диана Кидисюк, занял третье место в мире по количеству подписчиков среди всех создателей контента. По состоянию на сегодняшний день на канал подписаны более 138 миллионов пользователей, что делает его одним из самых успешных детских проектов в истории платформы.

Ева Диана Кидысюк автор Kids Diana Show. Фото из открытых источников

Диана Кидысюк родилась 31 марта 2014 в Киеве. В сети она известна благодаря детскому YouTube-каналу Kids Diana Show. Вместе со старшим братом Ромой и родителями Владимиром и Еленой Диана Кидысюк создает сюжетно-ролевой детский контент: песни, видеоблоги, распаковки и обучающие видео в игровой форме. Семья также ведет канал Kids Roma Show, а всего YouTube-империя Дианы насчитывает около 20 сестринских каналов.

Видео Kids Diana Show дублируют десятками языков, от испанского и немецкого до арабского, японского и хинди, что обеспечило каналу глобальную аудиторию. Семья Кидисюков переехала из Украины, долгое время проживала в США, а ныне проживает в Дубае.

Самые популярные каналы на ютуб-блоггерах

В мировом рейтинге ютуберов канал украинки уступает только MrBeast из 454 млн подписчиков и детскому каналу Vlad and Niki со 146 млн. Если же учитывать все YouTube-каналы, включая корпоративные, Kids Diana Show занимает шестое место, уступая дополнительно таким гигантам, как T-Series, Cocomelon — Nursery Rhymes и SET India.

Самое популярное видео Дианы набрало более 2,5 миллиарда просмотров.

