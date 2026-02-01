YouTube-канал 11-річної українки увійшов до трійки найпопулярніших у світі



















YouTube-канал Kids Diana Show, який веде 11-річна українка Єва Діана Кідисюк, посів третє місце у світі за кількістю підписників серед усіх творців контенту. Станом на сьогодні на канал підписані понад 138 мільйонів користувачів, що робить його одним із найуспішніших дитячих проєктів в історії платформи.

Єва Діана Кідисюк авторка Kids Diana Show. Фото з відкритих джерел

Діана Кідисюк народилася 31 березня 2014 року в Києві. У мережі вона відома завдяки дитячому YouTube-канал Kids Diana Show. Разом зі старшим братом Ромою та батьками Володимиром і Оленою Діана Кідисюк створює сюжетно-рольовий дитячий контент: пісні, відеоблоги, розпакування і навчальні відео в ігровій формі. Родина також веде канал Kids Roma Show, а загалом YouTube-імперія Діани налічує близько 20 сестринських каналів.

Відео Kids Diana Show дублюють десятками мов, від іспанської та німецької до арабської, японської й гінді, що забезпечило каналу глобальну аудиторію. Сім’я Кідисюків переїхала з України, тривалий час проживала у США, а нині мешкає в Дубаї.

Найпопулярніші канали на ютуб-блогерів

У світовому рейтингу ютуберів канал українки поступається лише MrBeast з 454 млн підписників та дитячому каналу Vlad and Niki з 146 млн. Якщо ж враховувати всі YouTube-канали, включно з корпоративними, Kids Diana Show займає шосте місце, поступаючись додатково таким гігантам, як T-Series, Cocomelon — Nursery Rhymes та SET India.

Найпопулярніше відео Діани набрало понад 2,5 мільярда переглядів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про 10 найпопулярніших відео на YouTube за весь час.

Також "Коментарі" писали, що найпопулярніший TikTok-блогер світу продав своє "обличчя" майже за мільярд доларів.



