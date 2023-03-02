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Юморист неудачно оправдал сбежавших из Украины мужчин, и попал в скандал

Победитель шоу "Холостячка" Александр Эллерт решил оправдать сбежавших из Украины мужчин

2 марта 2023, 23:45
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Автор:

Лиля Воробьева

Один из победителей шоу "Холостячка" Александр Эллерт захотел найти оправдание поступкам сильной половины, бежавшей из родной страны с началом военного вторжения, но это у него не получилось, пишет "УНИАН".

Юморист неудачно оправдал сбежавших из Украины мужчин, и попал в скандал

Александр Эллерт (фото из открытых источников)

При этом украинский юморист сейчас находится в Соединенных Штатах. Эллерт живет в штате Калифорния, и пользователи часто задают ему вопрос в лоб: почему он не вернулся в Украину. Комментируя скандальную ситуацию по отношению ко всем украинцам, которые в состоянии войны покинули свою страну, тот заявил:


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"Кто эмигрировал – тот муд*к! Позиция ясна, частично справедливая, но точно не радикальная. Иногда немного теряется грань между радикальным и рациональным. Ведь есть те, кто планировал и готовился. Да те, кто все потерял. А кого-то всегда что-то до последнего держало. А кого-то наоборот, теперь ничего. Причины разные, не только война. Индивидуально все — не радикально. Есть еще те, кто попробовал и вернулись, значит, муд*ки, но немного роднее?! Такие думы, не больше".

Но пользователям не понравились мнения Эллерта. В частности, его попытки найти оправдание поступкам сбежавших мужчин. Они оказались тщетными. За это юмористу еще и крепко досталось от комментаторов.

Юморист неудачно оправдал сбежавших из Украины мужчин, и попал в скандал - фото 2

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что Мишина о причинах расставания с Эллертом. 32-летняя популярная актриса Ксения Мишина не будет скрывать того, что к этому времени они с победителем "Холостячки" Александром Эллертом не вместе. В программе "Светская жизнь" знаменитость впервые назвала причины их расставания. Звезда "Крипосной" призналась, что очень ценила отношения с юмористом, у них было много ярких и интересных общих моментов, но также были свои минусы. Они пытались как-то наладить все и "притереться" друг к другу, но ничего, к сожалению, не вышло.



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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/ellert-nevdalo-vipravdav-cholovikiv-yaki-vtekli-z-ukrajini-yogo-polili-brudom-12164718.html
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